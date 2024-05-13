مقتل وإصابة عدد من جنود العدو الإسرائيلي بعمليتين للمقاومة اللبنانية

استهدفت المقاومة اللبنانية بالمسيرات اليوم قوات العدو الإسرائيلي في قاعدة بيت هلل العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحققت إصابات مباشرة.

وبينت المقاومة في بيان لها أنه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة شن مقاتلوها صباح اليوم هجوماً جوياً ‏ بسرب ‏من المسيرات الانقضاضية على خيم استقرار ومنامة ضباط وجنود العدو في الموقع ‏المستحدث لأحد الكتائب جنوب بيت هلل، وأصابت أهدافها ‏بشكل مباشر، ‏وأوقعت ضباط وجنود العدو بين قتيل وجريح.

وفي بيان آخر أوضحت المقاومة أنه بعد رصد دقيق ‌‏لتحركات العدو الإسرائيلي في ثكنة يفتاح وعند خروج دبابة ميركافا من مخبئها وتحركها قام مقاتلو المقاومة باستهدافها بصاروخ موجه ‌‏وأصابوها بشكل مباشر وتم تدميرها وقتل وجرح طاقمها.