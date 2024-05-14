العدل الدولية: انعقاد جلسات حول الهجوم الإسرائيلي على رفح خلال يومين

أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم أنها ستعقد جلسات يومي الخميس والجمعة المقبلين لمناقشة الهجوم الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المحكمة قولها في بيان: “إن المحكمة ستستمع إلى محامين يمثلون جنوب إفريقيا الخميس القادم حول طلب جوهانسبرغ فرض إجراءات عاجلة على الاحتلال الإسرائيلي لسحب قواته من رفح”.

وجددت جنوب إفريقيا السبت الماضي مطالبتها محكمة العدل الدولية باتخاذ المزيد من الإجراءات الطارئة ضد الكيان الإسرائيلي، مشيرة إلى أن توغل قوات الاحتلال في رفح يهدد بقاء الفلسطينيين في غزة.

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا “اليوم أن نحو 450 ألف فلسطيني نزحوا قسراً من مدينة رفح منذ إصدار الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء المدينة في السادس من الشهر الجاري.