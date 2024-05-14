غاتيلوف: دول “الناتو” تخوض حرباً بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا

أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف أن دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” تخوض حرباً بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا من خلال تسليح وتمويل نظام كييف.

ونقل موقع “آر تي” عن غاتيلوف قوله في كلمة أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف اليوم: “أريد الإشارة إلى أن روسيا لم تهدد أي دولة في حلف “الناتو”، بل الحلف تحرك ببنيته التحتية نحو بلادنا وخلق تهديدات مباشرة لأمننا”، موضحاً أنه “إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية في الأراضي البولندية والرومانية والتي تمثل تهديداً مباشراً لأمن روسيا تعلن بولندا حالياً عن استعدادها لنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها”.

ولفت غاتيلوف إلى أن كل ذلك يجري في “ظل الدعوات السخيفة الموجهة إلى روسيا للحد من التوتر في أوروبا”، مشيراً إلى أن دول “الناتو” تمارس سياسة فرض العقوبات وتجميد الأموال والتجسس والحرب النفسية وشن الهجمات السيبرانية وتسعى لتقويض أنظمة الدول وأجهزتها.