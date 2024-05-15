بدء امتحانات الصفوف الانتقالية وأسلوب امتحاني جديد لأول مرة للثاني الثانوي والأول والثالث للتعليم الأساسي

توجه اليوم 3097850 تلاميذ وطلاب من الصفوف الانتقالية في جميع المحافظات لتقديم امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023- 2024.

وبلغ عدد التلاميذ في الصفوف من الأول وحتى الثامن 2745902 تلميذ وتلميذة، فيما بلغ عدد طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام 294964 طالباً وطالبة، وعدد طلاب التعليم الثانوي المهني للصفين الأول والثاني الثانوي 56985 طالباً وطالبة، كما شملت الامتحانات إجراء اختبار مؤتمت موحد للصف الثاني الثانوي في مادتي العلوم والتاريخ للفرعين العلمي والأدبي، وتطبيق تجربة امتحان دون مراقب للصفين الأول والثالث من التعليم الأساسي ضمن ثلاث مدارس بدمشق.

وخلال جولة تفقدية على مدرستي نصوح بابيل وساطح الحصري بدمشق، أشار عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التربية والطلائع الدكتور عزت عربي كاتبي إلى أن هذه الامتحانات تعتبر حصيلة جهد وتعب عام دراسي كامل، منوها بتجربة تقديم امتحانات دون مراقب كإجراء يحمل بعداً تربوياً وأخلاقياً واجتماعياً يعزز المسؤولية لدى التلاميذ.

وبين وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أن فريق عمل الوزارة أتم كامل الاستعدادات لتسير العملية الامتحانية بيسر وسهولة، حيث تم تنفيذ الامتحان الموحد المؤتمت للصفوف الانتقالية في الصف الثاني الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي تمهيداً لاعتماده كوسيلة امتحانية جديدة.

وأوضح مدير تربية دمشق سليمان يونس أنه إلى جانب تقديم امتحان مؤتمت لأول مرة في صف انتقالي وهو الثاني الثانوي، سيتم أيضاً في دمشق فقط ولأول مرة في هذه الامتحانات تطبيق تجربة امتحان دون مراقب في الصف الأول والثالث من مرحلة التعليم الأساسي الحلقة الأولى في ثلاث مدارس بدمشق، وذلك بهدف تعزيز حس المسؤولية لدى الطلاب والثقة بالنفس، مشيراً إلى أنه سيوجد ضمن الصف الأول معلم ميسر فقط، موضحاً أنه يقدم هذه الامتحانات 300 ألف طالب وطالبة موزعين على 710 مدارس في دمشق.

شارك بالجولة محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي، وأمين فرع دمشق لحزب البعث محمد حسام السمان ونقيب معلمي سورية وحيد الزعل ورئيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة سومر ظاهر.

وفي درعا تقدم لهذه الامتحانات نحو 232415 تلميذاً وطالباً، حسب رئيس دائرة التخطيط في مديرية التربية عبد الجبار الرحال.

وبين الرحال أن عدد المدارس التي تجري فيها الامتحانات في درعا يبلغ 763 مدرسة موزعة بين التعليم الأساسي (حلقة أولى وثانية) والثانوي، مؤكداً اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير لإنجاح العملية الامتحانية من خلال تجهيز المراكز ووضع الأسئلة وطباعتها وتحضير الكوادر، وتعميم البرامج الامتحانية الموحدة لكل المراحل قبل فترة زمنية كافية.

وفي السويداء أوضح مدير التربية بالسويداء أكرم الحسنية أن أكثر من 69 ألف تلميذ وطالب تقدموا للامتحانات، بينهم أكثر من 4 آلاف طالب من الثاني الثانوي تقدموا لامتحان النظام المؤتمت، مؤكداً أن الامتحانات تسير ضمن أجواء هادئة ومطمئنة مع تنفيذ جولات اطلاعية لجميع الموجهين الاختصاصيين والتربويين على المدارس ومراقبة سير العملية الامتحانية وتذليل الصعوبات عند وجودها.

وفي حمص صرح مدير تربية حمص فراس عياش بأنه توجه نحو 380 ألف تلميذ وطالب من الصفوف الانتقالية لامتحانات الفصل الثاني في 1737 مدرسة، لافتاً إلى أن التحضيرات التي بدأت قبل شهر شملت طباعة الأسئلة ووضع البرامج الامتحانية وتعميمها والتوجيه بتصحيح المادة باليوم نفسه داخل المدرسة.

وفي حماة تقدم نحو 334 ألف طالب وتلميذ إلى الامتحانات في نحو 1400 مركز امتحاني، بينهم 13000 طالب من الثاني الثانوي للامتحان المؤتمت، وفقاً لمدير التربية المكلف ابراهيم المحمد، لافتاً إلى الأجواء الهادئة والمريحة التي انطلقت فيها الامتحانات نتيجة ما اتخذته المديرية من تحضيرات.

وفي إدلب تحدث مدير التربية محمد نادر عبدو عن توجه 11123 طالباً وتلميذاً لامتحانات الفصل الثاني لطلاب الصفوف الانتقالية في 130 مدرسة، موزعة على مناطق وبلدات معرة النعمان وخان شيخون وأبو الظهور في الريف المحرر من المحافظة، مؤكداً اتخاذ المديرية كافة الترتيبات والاستعدادات اللازمة لإجراء الامتحانات بالشكل الأمثل، وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات الانتقالية 10816 تلميذاً من الصف الأول وحتى الصف الثامن و307 طلاب من الصفين الأول والثاني الثانوي.

وفي حلب ذكر مدير التربية المهندس مصطفى عبد الغني أنه تقدم نحو 600 ألف تلميذ وطالب موزعين في 1881 مدرسة لامتحانات الفصل الثاني، بينهم 17045 طالباً وطالبة تقدموا للامتحان المؤتمت للصف الثاني الثانوي بمادة التاريخ للفرع الأدبي والعلوم للفرع العلمي، حيث وزع في كل قاعة نموذجان من الأسئلة.

وفي اللاذقية أشار مدير التربية عمران أبو خليل إلى توجه ما يزيد على 200 ألف تلميذ وطالب في التعليم الأساسي والثانوي والمهني لامتحانات الفصل الثاني، بينهم 14856 طالباً من الثاني الثانوي تقدموا للامتحان المؤتمت اليوم.

ولفت مدير التربية خلال جولة للاطلاع على سير العملية الامتحانية في عدد من المدارس، إلى شمولية الأسئلة للمنهاج المقرر ومراعاتها لجميع المستويات ورصد آراء الطلاب، ولا سيما الأسئلة الموحدة ذات الاختيار المتعدد والتي تمهد لاعتماد النموذج المؤتمت في الأعوام القادمة، والذي يختصر الوقت و يخاطب عقل الطالب ومهاراته.

وفي طرطوس بين مدير التربية علي شحود أنه تقدم 180454 تلميذاً وطالباً لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، في ظل تأمين كل الإجراءات والتدابير اللازمة من تجهيز القاعات وتأمين القرطاسية وتوزيع المراقبين مع إعطائهم التعليمات الخاصة بالعملية الامتحانية، والتأكيد على توزيع نماذج الأسئلة داخل القاعة الصفية والالتزام بالهدوء لتوفير الجو المناسب للطلبة لتقديم امتحاناتهم في جو هادئ ومريح.

وفي دير الزور أوضح مدير التربية سهيل الحيجي أنه تقدم للامتحانات أكثر من 160 ألف طالب وطالبة في 390 من المدارس المنتشرة في المحافظة، لافتاً إلى تجهيز لوازم نجاح العملية الامتحانية على صعيد تقسيم مواعيد الامتحانات على فترتين وتوزيع القاعات والمراقبين وتوفير طباعة الأسئلة وغيرها من الإجراءات.

وفي الحسكة بلغ عدد طلاب الصفوف الانتقالية الذين تقدموا للامتحانات نحو 140 ألف تلميذ وطالب، بينهم 5350 طالباً وطالبة تقدموا للامتحان المؤتمت في التاريخ والعلوم.

وخلال جولة للاطلاع على واقع سير امتحانات الصفوف الانتقالية في مدرسة عبد العزيز الرنتيسي بالمدينة بمشاركة أمين فرع حزب البعث المهندس تركي عزيز حسن، أكد محافظ الحسكة الدكتور لؤي صيوح على تأمين الأجواء المريحة للطلاب والتلاميذ في القاعات الصفية وتطبيق التعليمات الوزارية الناظمة للامتحانات، وشرح التعليمات الخاصة بتقديم الامتحانات المؤتمتة كونها تجربة جديدة.

وأشارت مديرة التربية إلى أن الامتحانات جرت بشكل طبيعي دون أي عوائق في ظل الإجراءات المتخذة من قبل المديرية، والتي تضمنت تنفيذ حملة تعقيم وتنظيف للمدارس وإصلاح وترميم المقاعد والطاولات، واتخاذ كل ما يلزم لضمان تأمين أجواء هادئة ومريحة في القاعات الامتحانية.

واعتبر عدد من الطلاب أن الامتحانات المؤتمتة جيدة ومستوى الأسئلة كان متفاوتاً، مشيرين إلى أنه تم شرح آلية التعامل مع طرق الإجابة عبر الكوادر التربوية المشرفة.

وفي الرقة أفاد مدير التربية الدكتور فراس العلو بأنه تقدم نحو 36 ألف طالب وطالبة إلى امتحانات الفصل الثاني للصفوف الانتقالية، مؤكداً أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العملية الامتحانية، والتأكيد خلال اجتماعات مع الكوادر التربوية المعنية على توفير الأجواء الملائمة للمتقدمين والالتزام بالتعليمات والتوجيهات الناظمة للعملية الامتحانية.