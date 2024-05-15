تأجيل الامتحانات بجامعة تشرين إلى الـ 30 من حزيران القادم

أعلنت جامعة تشرين تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني إلى الـ 30 من حزيران القادم.

وأوضح نائب رئيس جامعة تشرين لشؤون البحث العلمي الدكتور محمد ناصر في تصريح لمراسل سانا، أن الغاية من التأجيل استدراك التأخير الذي حصل في العملية التعليمية نتيجة أيام العطل المتكررة، وإتاحة الفرصة أمام مختلف الكليات والمعاهد لإنجاز برامجها الدراسية على أكمل وجه بما يعود بالفائدة على جميع الطلاب.

وبين أن الامتحانات ستبدأ في الثلاثين من شهر حزيران وتستمر حتى الثامن من شهر آب.