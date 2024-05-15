رئيسي: شعوب العالم تطالب بقيام نظام دولي عادل

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن شعوب العالم وإثر جرائم الكيان الصهيوني لم تعد تعتبر النظام السائد في العالم عادلاً، وتؤمن بأن هذا النظام يجب أن يتغير ويتحول إلى نظام يتسم بالعدل.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن رئيسي قوله في كلمة: إن “البشرية انتبهت اليوم إلى أن الكيان الصهيوني بات ورماً سرطانياً ويجب استئصاله، لكي تشهد منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره الأمن والاستقرار”.

وأضاف: إن “العالم وبفضل دماء الشهداء الفلسطينيين أدرك أحقية وضرورة تطبيق العدالة، وإن كل هذه الجرائم ضد الإنسانية، وقتل الأطفال والإبادة الجماعية في فلسطين ودعم أمريكا والغربيين لهذه الجرائم، أثارت الأسف لدى الشعوب وأظهرت عدم فاعلية وجدارة الأنظمة الحقوقية والاتحادات والمنظمات الدولية في تقديم الدعم والحماية للشعب الفلسطيني المظلوم”.

ولفت رئيسي إلى أن مطلب الشعوب بات اليوم تحرير فلسطين والدفاع عن المظلومين في غزة والصرخة بوجه الظالمين، وهو مطلب كل أحرار العالم، مؤكداً أن دماء أطفال غزة تملك تلك القدرة على وضع نهاية للكيان الصهيوني.