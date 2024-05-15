نصر الله يبحث مع وفد من حركة حماس التطورات في قطاع غزة
بحث الأمين العام لحزب الله في لبنان السيد حسن نصر الله مع وفد قيادي من حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) برئاسة خليل الحية اليوم الأحداث والتطورات القائمة في قطاع غزة خصوصاً وفلسطين المحتلة عموماً.
وجرى خلال اللقاء استعراض ما آلت إليه المواقف السياسية الدولية والتحركات الطلابية في أماكن كثيرة من العالم تضامناً مع فلسطين، وتم التأكيد على وحدة الموقف ومواصلة بذل كل الجهود الميدانية السياسية والشعبية من أجل تحقيق الأهداف التي سعت إليها المقاومة الفلسطينية في عملية طوفان الأقصى.
كما تمت الإشادة بمستوى التعاون والتضامن القائم بين مختلف جبهات محور المقاومة والتضحيات التي تقدم في مواجهة العدو الصهيوني.