بمشاركة سورية.. اجتماع الجامعة العربية على مستوى القمة ينطلق اليوم في المنامة

بمشاركة سورية، تبدأ اليوم أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بدورتها الثالثة والثلاثين، بحضور عدد من قادة ورؤساء وملوك وأمراء الدول العربية ورؤساء الوفود المشاركة.

وستناقش القمة بحسب الجامعة العربية العديد من القضايا السياسية والتنموية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تم تضمينها في مشروع جدول الأعمال الذي أعده وزراء الخارجية العرب على ضوء نتائج سلسلة الاجتماعات التحضيرية خلال اليومين الماضيين.