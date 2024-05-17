الرفيق رئيس مكتب الشباب المركزي يؤكد على أهمية دعم الشباب وإطلاق المبادرات

التقى الرفيق فاضل وردة عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الشباب المركزي المشاركين في الدورة المالية المركزية التي تقيمها قيادة اتحاد شبيبة الثورة بحضور الرفيق سومر فيصل ظاهر رئيس المنظمة والرفيق محمود شلغين عضو قيادة الاتحاد رئيس المكتب المالي والمنشآت المركزي ومشاركة أمناء فروع الشبيبة ورؤساء المكاتب المالية والمحاسبين في الفروع بهدف توحيد صيغ العمل المالي والمحاسبي والاستثماري وفقا لتعاميم وتوجيهات القيادة المركزية للحزب.

وأكد الرفيق عضو القيادة المركزية على أهمية دعم الشباب وتعزيز دورهم ورعاية العمل الشبابي وفقا لتوجيهات الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد الذي يعول على جيل الشباب ويؤكد على دعمهم.

وأشار الرفيق عضو القيادة إلى أهمية إطلاق المبادرات والبناء عليها في مراحل لاحقة وإلى ضرورة أن تكون القيادات الشابة على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها في هذا المرحلة الصعبة التي تمر بها سورية.

وأشار الرفيق عضو القيادة المركزية إلى ضرورة تحديد مواضع الخلل في العمل المالي والوقوف على حلول مناسبة لها وضبط النفقات ووقف الهدر ومنع التجاوزات والتدقيق عند اتخاذ القرارات المالية لافتاً إلى أن الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد أكد أهمية تطوير النظام المالي للحزب وهذا يتطلب العمل بوعي خاصة وأن جيل القيادات الشابة يعيش اليوم مرحلة العطاء والمثالية والسعي لتحقيق الطموحات في المستقبل وهذا يقتضي العمل بروح الوعي والمسؤولية.

واستمع الرفيق عضو القيادة المركزية من الرفيق رئيس المنظمة والرفيق رئيس المكتب المالي والمنشآت المركزي وأمناء فروع المنظمة في المحافظات إلى شرح مفصل عن واقع العمل المالي في المنظمة وفروعها والصعوبات المتعلقة بتمويل النفقات والنشاطات وباستثمارات المنشآت والمقرات والعقارات العائدة لاتحاد شبيبة الثورة وإلى عدد من الأفكار المقترحة لإيجاد حلول للقضايا العالقة والتسهيلات اللازمة حولها..

الرفيق عضو القيادة المركزية أكد على أنه ستتم دراسة المواضيع المطروحة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها بما ينعكس إيجابا على العمل الشبابي في المنظمة خلال المرحلة القادمة.