استضافة أكثر من 3000 زائر.. “إكسبو سورية 2024” يستقبل طلبات المشاركة

في إطار التحضيرات لمعرض “إكسبو سورية 2024″، اجتمعت اللجنة المنظمة للمعرض مع جميع لجان القطاع الغذائي معلنة عن بدء استقبال طلبات المشاركة، وناقشت مع الحاضرين طبيعة مشاركتهم وآلية توجيه الدعوات.

الحضور الكبير الذي سيشهده المعرض من رجال الأعمال العرب والأجانب هو فرصة لجميع الصناعيين، وفقاً لرئيس القطاع الغذائي في غرفة صناعة دمشق وريفها، طلال قلعجي، الذي دعا الشركات الراغبة بالمشاركة لتقديم بيانات حول الزبائن والوكلاء لكل صناعي في الدول العربية والأجنبية، ليتم توجيه دعوات لهم.

وذكر أنه تم تخصيص ثلاث صالات للقطاع الغذائي، إضافة إلى صالة تذوق مكشوفة، خاصة وأن المنتجات الغذائية تصدر لأكثر من 100 دولة، منوهاً إلى أن الجانب البصري من العناصر التي يتم العمل على إخراجها بشكل مميز إلى جانب التنوع والجودة في المنتجات.

حركة الزوار والحضور هي أساس لنجاح المعرض، لذا ستكون الاستضافة متاحة لأكثر من 3000 زائر من كل البلدان، بحسب رئيس المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب، محمد السواح، حيث ستتم دعوة زبائن كل المصدرين المشاركين وغيرهم من رجال الأعمال العرب والأجانب.

السواح كشف عن تعهد وزارة الاقتصاد بأن تحظى عقود التصدير التي ستوقع في “إكسبو سورية” بشحن شبه مجاني، ووعد من وزارة السياحة بتقديم حسومات وعروض للاستضافة، مشيراً إلى أن المنتجات الغذائية تشكل أكثر من نصف الصادرات السورية.

وذكر رئيس المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب أن المساحة المخصصة للمعرض زادت عن 60 ألف م2، وتضم القطاعات الكيميائية والهندسية والنسيجية والغذائية والزراعية والجلديات، مع إتاحة المشاركة لكل قطاع فيه قدرة تصديرية.

وخلال الحفل الذي أقامت اللجنة المنظمة للمعرض، قدم الصناعيون استفساراتهم ومقترحاتهم للمشاركة في المعرض، سواء من الناحية التنظيمية، أو طبيعة المشاركين والمستهدفين.

وأكد المشاركون أن هذا المعرض يشكل فرصة واعدة لكل صناعي، ويجمع كل الصناعات السورية على أرض واحدة، لتكون التجربة أكثر شمولاً، فضلاً عن استهداف رجال الأعمال خارج سورية لتنشيط السوق التصديرية.

البعث ميديا