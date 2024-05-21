أسعار الذهب تحوم قرب ذروة قياسية

عززت بيانات اقتصادية حديثة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام، ما تسبب بارتفعت أسعار الذهب، اليوم، لتحوم قرب ذروة قياسية سجلتها في الجلسة السابقة.

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2428.14 دولاراً للأوقية، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2431.80 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 32.25 دولاراً للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.1% إلى 1045.80، كما خسر البلاديوم 0.4% مسجلاً 1023.25 دولاراً.