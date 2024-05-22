بدء مراسم تشييع الشهيد رئيسي ورفاقه في جامعة طهران

بدأت مراسم تشييع الرئيس الإيراني الشهيد إبراهيم رئيسي ورفاقه في جامعة طهران صباح اليوم، بحضور وفود إقليمية ودولية.

واحتشد مئات الآلاف من الأشخاص في ساحات الجامعة وحولها للمشاركة في مراسم التشييع، ومن المقرر أن يؤم قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي الصلاة على جثامين الشهداء قبل نقلهم من جامعة طهران حتى ساحة آزادي.

وأقيمت الليلة الماضية مراسم توديع الرئيس الشهيد ورفاقه في مصلى طهران بحضور غفير لأهالي العاصمة، ومساء اليوم ستقام مراسم تأبين في طهران بحضور المسؤولين والوفود، فيما سيتم توديع جثمان الشهيد رئيسي صباح غد في خراسان الجنوبية ومن ثم سيوارى الثرى مساء الغد في مشهد.