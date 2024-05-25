فريق “المفتشين” يفوز على “قدامى صحنايا” في مبارة ودية بكرة القدم

لبى فريق الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بكرة القدم, دعوة إدارة نادي صحنايا لإقامة مباراة ودية, جمعتهم مع قدامى النادي في لقاء رياضي واجتماعي,حيث تابع فريق الهيئة سلسلة انتصاراته في المباريات الودية وفاز على قدامى نادي صحنايا (5-3) على الملعب السداسي في المدينة.

وسبق لفريق “المفتشين” أن فاز في آخر مبارياته على قدامى نادي جيرود (5-2) وعلى قدامى نادي النضال (4-2) وعلى قدامى عربين (8-4).

وشهدت المباراة أجواء من الإثارة وأظهر لاعبو الهيئة مستويات فنية متقدمة وروحاً قتالية عالية للخروج من المباراة بنتيجة الفوز, كما قدّم قدامى صحنايا لمسات فنية جذبت انتباه الحاضرين رغم كبر سن أغلبية الفريق.

وفي ختام المباراة قدّم السيد عصام قسام رئيس نادي صحنايا كأس المباراة للسيد أحمد غزال كابتن فريق الهيئة كما قدمّ السيد إبراهيم إسماعيل أمين الفرقة الحزبية بالهيئة درعاً تذكارياً لإدارة النادي.

وتوجه رئيس النادي بالشكر لفريق المفتشين على تلبيتهم الدعوة وتواجدهم ومشاركتهم في هذه الفعالية الرياضية والاجتماعية منوهاً بدور الرياضة في تطوير المهارات الحياتية بأبعادها الثقافية والاجتماعية.

وتوجه السيد أحمد غزال مدير المكتب الخاص بالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالشكر لإدارة النادي وللفعاليات التي تواجدت وشاركت بتنظيم المباراة على أمل تكرارها في مناسبات قادمة.

وأشاد سامر كشيك كابتن فريق القدامى بأجواء المباراة والمستوى الفني العالي لفريق المفتشين مبدياً إعجابه بحرصهم على التدريب أسبوعياً رغم مشاغلهم الوظيفية.

ضمّ فريق المفتشين: أحمد غزال –وسام بيطار– إبراهيم إسماعيل- بسام قاسم – بلال الدرع – فائق شروف – محمد نعمان.

فيما ضمّ فريق القدامى: علي حسون- سلمان السبع – سامر كشيك – مهند عقل – إياد ظاهر- محمد الجزائري- عساف محفوض – سامر بسيمي

حكم المباراة: نشأت رزق عضو مجلس إدارة نادي صحنايا

حضر المباراة عدد من المفتشين والقاضي رامي كشيك وعبد المنعم منعم عضو اتحاد الرياضة للجميع وأعضاء إدارة النادي ومستثمر الملعب أنس كشيك وعدد من المهتمين الذين تابعوا المباراة وأثنوا على هذه التظاهرة الرياضية والاجتماعية.