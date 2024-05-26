المقاومة اللبنانية تستهدف موقعين لقوات العدو الإسرائيلي
أعلنت المقاومة اللبنانية أنها استهدفت اليوم موقعين لقوات العدو الإسرائيلي.
وقالت المقاومة في بيان لها: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة استهدف المقاومون صباح اليوم المنظومات الفنية في موقع العباد بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها”.
وفي بيان آخر، أعلنت المقاومة أن مقاوميها نفذوا هجوماً نارياً مُكثّفاً بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية استهدف موقع جل العلام وانتشاراً لجنود العدو في محيطه، وحققوا إصابات مباشرة وأوقعوا فيهم خسائر مؤكدة.