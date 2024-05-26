المقاومة اللبنانية تستهدف موقعين لقوات العدو الإسرائيلي

أعلنت المقاومة اللبنانية أنها استهدفت اليوم موقعين لقوات العدو الإسرائيلي.

وقالت المقاومة في بيان لها: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة استهدف المقاومون صباح اليوم المنظومات الفنية في موقع العباد بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة ‏مباشرة ما أدى إلى تدميرها”.

وفي بيان آخر، أعلنت المقاومة أن مقاوميها نفذوا هجوماً نارياً مُكثّفاً بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية استهدف ‏موقع جل العلام وانتشاراً لجنود العدو في محيطه، وحققوا إصابات ‏مباشرة ‏وأوقعوا فيهم خسائر مؤكدة. ‏