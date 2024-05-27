بحضور الرفيق رئيس مكتب الشباب المركزي.. انعقاد المجلس المركزي للاتحاد الرياضي العام

بحضور الرفيق فاضل وردة عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الشباب عقد اليوم اجتماع المجلس المركزي للاتحاد الرياضي العام في قاعة الاجتماعات في مقر الاتحاد بدمشق.

رئيس مكتب الشباب المركزي أكد على أن الرياضة لها دور في مهم في بناء المجتمعات لافتا الى ضرورة تعزيز الاهتمام بجيل الشباب والرياضة المدرسية الذي يشكل بدوره المستقبل من خلال تمثيل منتخباتنا ورفع علم الوطن في المحافل الخارجية.

وأضاف الرفيق فاضل وردة أنه يجب أن الحفاظ على منشآتنا الرياضية وصالاتنا وملاعبنا ووضع إجراءات رادعة لشغب الجمهور الذي يؤدي إلى تخريب تلك المنشآت.

بدوره استعرض رئيس اللجنة الأولمبية السورية اللرفيق فراس معلا التعليمات الانتخابية للدورة الحالية منوها بما يقدمه الرياضيون الشباب من إنجازات آخرها إحراز ثلاث ذهبيات وفضيتين في بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين في البيرو عبر الرباعين محمد الكاتب وأحمد الشماع.

وناقش أعضاء المؤتمر نظام الاحتراف والمقترحات المقدمة من اللجنة المشكلة لهذا الشأن وتخصيص الأندية في لعبتي الكرة الطائرة وكرة اليد وبعض الألعاب التي لاتعتمد في أنشطتها التنافسية نظام الاحتراف إضافة إلى التعليمات الانتخابية وبدء الدورة الانتخابية الحادية عشرة لمؤسسات الاتحاد الرياضي .

وتم تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات المقبلة إضافة إلى مواصلة لجنة الاحتراف اجتماعاتها مع رؤساء الأندية للوصول إلى صيغة تناسب الواقع الذي تعيشه كرة القدم وكرة السلة حاليا.

وتم التصويت على المقترحات والتوصيات بالإجماع.