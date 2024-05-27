قيادة الحزب تبين وضع ترشح الرفاق أساتذة الجامعات لانتخابات مجلس الشعب والدخول في الاستئناس الحزبي

دمشق – البعث ميديا:

أثار قرار قيادة الحزب الخاص بالشروط الواجب توفرها في مرشحي الحزب لانتخابات مجلس الشعب الدور التشريعي الرابع لعام 2024 وآلية الدخول في الاستئناس الحزبي للراغبين في الترشح نقاشات واستفسارات بين الرفاق البعثيين لا سيما في وضع بعض الشرائح كالرفاق أساتذة الجامعات والرفاق الضباط المتقاعدين.

البعث ميديا تابعت هذه الحوارات مع قياده الحزب وحصلنا على ما اعدته القيادة بخصوص الرفاق أساتذة الجامعات، حيث يتقدم الرفيق الراغب في الترشح لعضوية مجلس الشعب من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة بطلب ترشحه في مكان قيده المدني حصراً، وله الخيار والرغبة في أن يتم الاستئناس على ترشحه وفق أحد الخيارين:

1- إما في فرع الحزب بمكان قيده المدني الذي تقدم بطلب الترشح فيه

2- وإما في فرع الحزب بالمحافظة التي توجد فيها الجامعة (مكان عمله وإقامته).

وفي المحصلة سيحسب قبوله من حصة محافظته الأصلية، وإذا رشح في موطنه الانتخابي فسيكون قبوله على حساب حصة المحافظة التي يقيم فيها.

تتابع قيادة الحزب كل ما يتعلق بموضوع الترشيح والانتخابات والمتوقع أنها ستجيب غدا على الاستفسارات الواردة إليها في ضوء الالتزام بقانون الانتخابات العام ، بعد أن تكون قد اطلعت على مجمل التساؤلات والاستفسارات الواردة إليها من فروع الحزب في المحافظات.