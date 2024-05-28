الآلاف يتظاهرون في باريس تنديداً بالقصف الإسرائيلي على مخيم النازحين في رفح

تظاهر الآلاف في العاصمة الفرنسية باريس، تنديداً بالمجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها خياماً للنازحين في رفح جنوب قطاع غزة راح ضحيتها عشرات الشهداء.

وذكرت وكالة فرانس برس أن حشداً من المحتجين تجمعوا مساء أمس على بعد بضع مئات من الأمتار من سفارة كيان الاحتلال بباريس، وهم يهتفون “كلنا أبناء غزة” و”عاش نضال الشعب الفلسطيني” و”الحرية لغزة” و”غزة.. باريس معك”.

ورفع متظاهرون الأعلام الفلسطينية، ووضع البعض كوفيات، فيما رفع البعض الآخر لافتات كتب عليها “الطفل يجب ألا يقتل.. أوقفوا القصف، الحرية لفلسطين”.

وقال نائب رئيس “جمعية التضامن الفرنسي مع فلسطين” فرنسوا ريب وهو أحد منظّمي التظاهرة: “أمس، تعرض فلسطينيون للحرق أحياء جراء قصف إسرائيلي لمخيم للاجئين.. لقد شهدنا مقاطع فيديو لعائلات تسحب أحباءها من الخيام المحترقة.. إنها مجزرة أخرى”.

وأضاف ريب: “يضرمون النار في مخيم للاجئين، ويحرقون الناس، ونحن لا نستدعي سفيرة “إسرائيل” لمحاسبتها، إنه أمر لا يطاق”.

وقدر عدد المشاركين في التحرك بـ”عدة آلاف”، فيما قدّرت شرطة باريس العدد بنحو عشرة آلاف.

وحملت لافتة كبرى رسوماً لوجوه الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأميركي جو بايدن، وكذلك رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعلوها شعار “إنهم يغتالون الإنسانية”.

وأعرب النائب الفرنسي إريك كوكريل عن الأمل في “أن تفضي هذه التعبئة في نهاية المطاف إلى دفع الحكومة الفرنسية للتفكير”، مضيفاً: “طالما لا توجد أفعال فهذا يعني أنكم في الواقع لا تفعلون أي شيء”.

وأدانت الأمم المتحدة وعدد من الدول المجزرة الإسرائيلية في رفح، وجددت مطالبتها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي بحماية المدنيين.