الموسيقي السوري هاغوب كنوزي يحصل على الجائزة الثانية في مسابقة Four Notes الدولية

حاز الموسيقي السوري الأكاديمي هاغوب كنوزي المرتبة الثانية في مسابقة Four Notes الدولية للموسيقا في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة عن فئة المحترفين بالعزف المنفرد على آلة البيانو.

وشارك في المسابقة 102 مشترك ومشتركة من دول عربية وأجنبية، في حين ضمت لجنة التحكيم دوليين من اليونان وصربيا وإيطاليا وكرواتيا.

يذكر أن هاغوب كنوزي ‌‎مدرس بيانو في المعهد العالي للموسيقا من مواليد دمشق عام 1997، بدأ دراسة الموسيقا في معهد صلحي الوادي التابع لوزارة الثقافة عام 2004 على يد الأستاذ جاك مومجيان وتخرج منه عام 2013 على يد الخبير الروسي فلاديمير زاريتسكي.

وتابع كنوزي دراسته في المعهد العالي للموسيقا عام 2014 مع الأستاذة علا قرجولي، وتخرج منه عام 2020 على يد الخبيرة الروسية فيكتوريا صنوبر، كما درس فنون الأداء مع الدكتور غزوان زركلي.

‌‎وشارك كنوزي مع الفرقة السيمفونية الوطنية السورية كعازف صولو مؤدياً كونشيرتو تشايكوفسكي الأول في عام 2023 بقيادة المايسترو ميساك باغبودريان.

وحاز على المرتبة الثالثة في مسابقة Gloria Artis الدولية للموسيقا في فيينا – النمسا 2024، وعلى الجائزة الكبرى في المسابقة الدولية التاسعة للعازفين المنفردين في روسيا – موسكو 2023.