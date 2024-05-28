انطلاق أولى رحلات الحجاج السوريين لهذا الموسم.. واستعدادات كبيرة وتسهيلات في مطار دمشق الدولي

أعلنت وزارة النقل عن مغادرة أولى رحلات الحجاج السوريين صباح اليوم من مطار دمشق الدولي إلى مطار جدة في المملكة العربية السعودية على متن الخطوط الجوية السورية للطيران، وذلك بعد غياب لمدة 13 عاماً.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح مدير عام الطيران المدني في سورية باسم منصور أنه انطلقت صباح اليوم أولى رحلات الحج للموسم 2024 من دمشق إلى جدة وتضم 270 حاجاً، وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارتي النقل والأوقاف، مبيناً أن الرحلة تمت وفق ما هو مخطط له وأن عملية دخول الحجاج تمت بشكل سلس ومريح وتحت رعاية خاصة كون أغلبهم كباراً في السن منذ دخول المطار وحتى المغادرة إلى الطائرة وإقلاعها.

وبين منصور أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات وتنفيذ عدد من الأعمال لتسهيل رحلات الحجاج عبر مطار دمشق الدولي من خلال الناقل الوطني الخطوط الجوية السورية للطيران، حيث تم تجهيز صالة الحجاج بكل ما تحتاجه، إضافة إلى مركز صحي في حال حصول أي طارئ ومكاتب الحركة والمناوبات والاتصالات.

ولفت منصور إلى أنه تم تجهيز صالة مغادرة الحجاج وزيادة عدد أجهزة التفتيش والموازين وتزويدها بأنظمة سحب الهواء وإحداث مقاعد مسافرين وتطوير البوابات وتأمين المستلزمات التي تخدم الحجاج حتى المغادرة إلى الطائرة، إضافة إلى تجهيز الطريق المؤدي إلى صالات الحجاج باللوحات الدلالية والإنارة وغيرها وتجهيز الموقع العام الذي ستقف فيه الحافلات والمسافرين، بما يسهل سفر الحجاج وتجهيز ساحة انتظار خارجية.

وأشار منصور الى أنه وبالتنسيق مع وزارة الأوقاف تم إصدار تعليمات ونصائح للحجاج بالوصول إلى المطار بحافلات منعاً للتدافع وتخفيف عدد المودعين لمنع الازدحام والالتزام بالوزن المحدد، لافتاً إلى أن كل الجهات العاملة في المطار تشكل خلية عمل وتعمل كفريق متكامل كما تسعى كل الجهات المعنية لإنجاح موسم الحج، علماً أن رحلات الحج مستمرة حتى العاشر من الشهر القادم.