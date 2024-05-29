إسقاط مسيرة و7 صواريخ أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه “تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام المسيرات والصواريخ على مقاطعة بيلغورود الروسية”.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه تم إسقاط طائرة مسيرة واحدة وسبعة صواريخ غراد أطلقتها قوات كييف على مقاطعة بيلغورود.

من جهة أخرى، أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 7 مرات خلال اليوم الماضي، وأطلقت 17 قذيفة من عيارات مختلفة باتجاه المناطق السكنية.

وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أنه “خلال الـ 24 ساعة الماضية سجلت الممثلية 7 حالات قصف من قبل القوات الأوكرانية 6 منها على محور دونيتسك وواحدة على محور غورلوفكا”، مشيراً إلى أنه لم ترد معلومات عن وقوع ضحايا بصفوف المدنيين.