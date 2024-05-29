تقرير صيني يكشف الانتهاكات الأمريكية لحقوق الإنسان عام 2023

تقرير: سنان حسن

فيما تواصل الولايات المتحدة الأمريكية تنصيب نفسها شرطي على العالم وتصنيف الدول وفق قربها أو بعدها من فلك سياساتها، عبر إصدار القوائم والنشرات التي تصنف الدول على بحافظة لحقوق الإنسان أو لا ، أو في محور الخير أو الشر، كشف تقرير للمكتب الإعلامي لمجلس الدولة بالصين، عن استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في الصين في عام 2023 بشكل غير مسبوق، مبيناً سيطرة الأقلية الحاكمة على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في حين أن غالبية الناس العاديين يتعرضون للتهميش على نحو متزايد، مع تجاهل حقوقهم وحرياتهم الأساسية.

وبين التقرير أن العنف المسلح ينتشر بشكل ممنهج وكبير حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 654 حادث إطلاق نار جماعي في عام 2023. وقُتل ما يقرب من 43000 شخص بسبب العنف المسلح، بمتوسط 117 حالة وفاة يومياً، وبين التقرير أنه وفي العدد الكبير من القتلى والأعمال المسلحة ما تزال الحكومات الأمريكية وبدافع من الاستقطاب الحزبي وجماعات المصالح، تدفع باتجاه إقرار التشريعات لتوسيع حقوق السكان في امتلاك وحمل الأسلحة. مثال في عام 2023، لم تكن 27 ولاية على الأقل بحاجة إلى ترخيص لحمل مسدس.

وتابع التقرير عرضه لواقع حقوق الإنسان في أمريكا عام 2023 مبيناً كيف أساءت الحكومة استخدام سلطتها في مراقبة خصوصية المواطنين، وقمع حرية الرأي والتعبير، حيث أعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي توجيه المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية لإجراء مراقبة داخلية، ومراقبة “مستمرة وواسعة النطاق” لاتصالات أعضاء الكونغرس، والجهات المانحة لحملات الكونغرس، والمتظاهرين المناهضين للعنصرية. أصدر عدد متزايد من الولايات تشريعات تحظر على المدارس العامة استخدام المواد التعليمية والكتب التي تتناول موضوعات محددة مثل العرق والتاريخ والجنس، مبيناً أنه بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الذين عوقبوا أو طردوا بسبب الكلام والتعبير في حرم الجامعات الأمريكية أعلى مستوى له منذ 20 عامًا.

فيما وصلت الوفيات الناجمة عن وحشية الشرطة إلى مستوى قياسي، مما جعل نظام محاسبة إنفاذ الشرطة غير موجود تقريبًا ونُسبت ما لا يقل عن 1,247 حالة وفاة إلى عنف الشرطة، أي بمعدل ثلاثة أشخاص تقريباً يقتلون على أيدي ضباط الشرطة يومياً.

وكشف التقرير أن القضايا البارزة مثل السجن الجماعي والعمل القسري تجعل من الولايات المتحدة الأمريكية “أمة سجن”، فهي موطن لـ 5% من سكان العالم، ولكنها تضم 25% من سجناء العالم، مما يجعلها الدولة التي لديها أعلى معدل سجن وأكبر عدد من الأفراد المسجونين على مستوى العالم حيث تجبر السجون نزلاءها على العمل بأجور زهيدة أو بدون أجر، ومن دون أي فوائد، في حين تدر ما قيمته مليارات الدولارات من السلع والخدمات سنويا.

وبين التقرير كيف عمل الحزبان الرئيسيان في الولايات المتحدة الأمريكية على التلاعب بالانتخابات، ففي يوم افتتاح الكونجرس الأمريكي رقم 118 في يناير 2023، واجه مجلس النواب “أزمة رئيس”، وكان عام 2023 هو أدنى مستوى لإنتاجية الكونجرس منذ الحرب الأهلية الأمريكية، كما عمل الحزبان على تغيير أساليبهما في التلاعب بإعادة تقسيم الدوائر وتشويه الرأي العام من أجل المصلحة الذاتية للحزب مبيناً أن هناك 16 ولاية لديها تلاعب كبير بحدود دوائر الكونجرس، و12 منها ولايات لديها تلاعب خطير بالدوائر الانتخابية ككل، يشعر عامة الناس في الولايات المتحدة بخيبة أمل كبيرة ويعتقد 76% من الأميركيين أن بلادهم تسير في الاتجاه الخاطئ.

أما الأقليات العرقية في الولايات المتحدة فهي حسب التقرير توجه تمييزاً عنصرياً منهجياً، فالأمريكيون من أصل أفريقي أكثر عرضة للقتل على أيدي الشرطة ثلاث مرات مقارنة بالبيض، وأكثر عرضة للسجن 4.5 مرة وقد تعرض ما يقرب من ثلاثة أرباع الأمريكيين من أصل صيني للتمييز العنصري في العام الماضي، ويخشى 55% من أن جرائم الكراهية أو المضايقات قد تعرض سلامتهم الشخصية للخطر.

كما كشف التقرير أن الولايات المتحدة لم تصدق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتظل الدولة العضو الوحيدة في الأمم المتحدة التي لم تصدق على اتفاقية حقوق الطفل حيث لا يحظر الدستور الأمريكي التمييز على أساس الجنس كما أنها الدولة الوحيدة في العالم التي تحكم على الأطفال بالسجن المؤبد دون الإفراج المشروط لقد تضاعف عدد الأشخاص الذين يموتون لأسباب مرتبطة بالحمل في الولايات المتحدة خلال العشرين عامًا الماضية.أكثر من 2.2 مليون امرأة أمريكية في سن الإنجاب لا يحصلن على رعاية التوليد هناك ما لا يقل عن 21 ولاية في الولايات المتحدة تحظر الإجهاض أو تقيده بشدة، حيث لا يتوفر الإجهاض الآمن إلى حد كبير وينتشر التمييز ضد الحمل على نطاق واسع، مما يجبر ما يقرب من 54 ألف امرأة في الولايات المتحدة على ترك وظائفهن كل عام.تم استبعاد ملايين الأطفال من برنامج التأمين الصحي Medicaid التابع للحكومة الفيدرالية.الآلاف من الأطفال المتبنين يختفون كل عام.وجدت عمليات التدقيق أن وكالات الدولة فشلت في الإبلاغ عن ما يقدر بنحو 34800 حالة اختفاء أطفال بالتبني في 46 ولاية.

وأشار التقرير إلى ما تشهده الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك التي تعد أخطر طريق للهجرة البرية في العالم، وفقًا لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة لقي ما لا يقل عن 149 مهاجرًا حتفهم في منطقة دورية الحدود إل باسو في الأشهر الـ 12 المنتهية في 30 سبتمبر 2023. وفي السنة المالية 2023، بلغ عدد المهاجرين الذين تم القبض عليهم أو ترحيلهم على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة أكثر من 2.4 مليون، وهو رقم قياسي آخر.عالي. ويتعرض المهاجرون أيضاً للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة اللاإنسانية. فسياسات الحدود الأمريكية تسهل العبودية الحديثة.تؤدي سياسات الحدود التي تنتهجها حكومة الولايات المتحدة إلى تفاقم مشكلة الاتجار بالبشر.ويعاني الأطفال المهاجرون غير المصحوبين بذويهم من العمل القسري الوحشي والاستغلال.

وختم تقرير المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني بالحديث عن الممارسات الأمريكية حول العالم والحروب التي تقودها بالوكالة حيث بين أنه في مسارح الحروب التي نفذت فيها الولايات المتحدة عمليات “مكافحة الإرهاب” في الخارج في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، يتراوح إجمالي عدد القتلى من 4.5 إلى 4.7 مليون شخص على الأقل، حيث ينتهك الجيش الأمريكي السيادة وحقوق الإنسان للدول الأخرى من خلال برامج “القوات الوكيلة” ويستمر في تقديم الأسلحة إلى مناطق الصراع، مما يؤدي إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين، ولا يزال سجن غوانتانامو سيئ السمعة، الذي ينتهك حقوق الإنسان بشكل صارخ، قائماً.