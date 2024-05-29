في عيد قوى الأمن الداخلي الـ 79.. وزير الداخلية يزور قاعة الشهداء في مجلس الشعب

بمناسبة الذكرى الـ 79 لعيد قوى الأمن الداخلي زار وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون يرافقه عدد من ضباط قوى الأمن الداخلي قاعة الشهداء في مجلس الشعب، وقرؤوا الفاتحة على أرواح شهداء الـ 29 من أيار، والتقوا رئيس مجلس الشعب حموده صباغ الذي توجه بالتهنئة لرجال قوى الأمن الداخلي في عيدهم، مشدداً على عظمة هذه المناسبة ورمزيتها في حياة الشعب السوري.

وخلال اللقاء ثمن رئيس مجلس الشعب حموده صباغ شجاعة وبطولات حامية البرلمان آنذاك، منوها بدور قوى الأمن الداخلي الحالي في الدفاع عن الوطن إلى جانب بواسل الجيش العربي السوري، حيث استطاعت سورية الانتصار على قوى والشر والعدوان والإرهاب بفضل تضحيات الشهداء الأبرار.

بدوره عبر اللواء رحمون عن اعتزازه بذكرى شهداء حامية البرلمان التي دافعت عن البرلمان، واستشهد معظم أفرادها، والتي أصبحت درساً في الوطنية والفداء، مشيراً إلى أن أبناء قوى الأمن الداخلي الأوفياء مستمرون في مسيرة الشهادة وسيبذلون قصارى جهدهم في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن.

حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس الشعب.