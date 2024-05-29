مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن يطالب بوقف عدوان الاحتلال على رفح

قدمت الجزائر مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة.

وحسب وكالة فرانس برس، يؤكد مشروع القرار، الذي يستند إلى الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي، أن “على “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال أن توقف فوراً هجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح”، كما يطالب بوقف فوري لإطلاق النار تحترمه كل الأطراف.

ولم يحدد السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، الموعد الذي سيتم فيه طرح مشروع القرار على التصويت، مشيراً إلى أن بلاده ستوزع بعد ظهر اليوم المشروع وسيكون نصاً مقتضباً وواضحاً، لوقف القتل في رفح.