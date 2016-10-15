غارات مكثفة على تجمعات وتحركات التنظيمات الإرهابية بريف اللاذقية الشمالي

استهدف الطيران الحربي في الجيش العربي السوري ضربات مكثفة على أوكار وتجمعات التنظيمات الإرهابية في ريف اللاذقية الشمالي.

وذكر مصدر عسكري أن سلاح الجو نفذ غارات على تجمعات الإرهابيين في ضهرة الدغلي والخانق وكفر سندو وجبل كنزو، ما أسفر عن تدمير مقرات لهم والقضاء على أعداد منهم.

كما دمر الطيران الحربي تجمعات أوكارا للتنظيمات الإرهابية في قرفوص والنقطة 1101 والنقطة 1154 وأوقع العديد من أفرادها قتلى ومصابين.