قبول خمسة طلاب فى كل اختصاص بالتعليم المفتوح من جرحى الجيش أو ذويهم

قرر مجلس التعليم العالى قبول خمسة طلاب كحد اقصى فى كل اختصاص فى برنامج التعليم المفتوح فى الجامعات الحكومية من جرحى الجيش العربى السورى أو ذويهم الذين لا تقل نسبة العجز لديهم عن 40 بالمئة.

وجاء فى قرار المجلس اليوم أنه //يتم قبول الطلاب المتقدمين وفق ترتيب الشرائح الاولى للجريح والثانية لزوجته والثالثة لاولاد الجريح والرابعة لوالديه والخامسة لاشقائه//.

وبحسب القرار فانه //لا يقبل من الشريحة الادنى الا فى حال توافر شواغر فى الشريحة الاعلى وعند التزاحم فى الشريحة الواحدة يتم التفاضل بين الطلاب على أساس المجموع الناتج عن جمع درجة الاعاقة التى حددتها اللجنة الطبية مع درجة الشهادة الثانوية بعد طى درجة مادة التربية الدينية ودرجة احدى اللغتين /الانكليزية او الفرنسية/ ووفق تسلسل رغباتهم// .

وأشار المجلس فى قراره الى أنه يتم توزيع المقاعد الخمسة بين الحاصلين على الشهادة الثانوية الحديثة والقديمة وفق الاسس المعتمدة سنويا وأنه سيتم تطبيق القرار بدءا من العام الدراسى 2017/2018/0