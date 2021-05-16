تحت شعار “الأمل بالعمل”.. إنطلاق الحملة الانتخابية للمرشح الدكتور بشار حافظ الأسد

أطلق اليوم المرشح الرفيق الدكتور بشار حافظ الأسد حملته الانتخابية تحت شعار (الأمل بالعمل) وذلك استعداداً للانتخابات الرئاسية التي ستجري في السادس والعشرين من الشهر الجاري داخل سورية وفي العشرين منه خارجها حملاتهم الانتخابية وذلك بعد صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بالإعلان النهائي عن قائمة المرشحين للمنصب وهم عبد الله سلوم عبد الله وبشار حافظ الأسد ومحمود أحمد مرعي.

وانتشرت في شوارع المدن السورية واللوحات الإعلانية وعلى المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي صور المرشحين مع شعارات حملاتهم الانتخابية وسط تفاعل ملحوظ من قبل السوريين في الداخل والخارج.

وجاءت حملة المرشح عبد الله سلوم عبد الله تحت شعار (قوتنا بوحدتنا) في حين اختار المرشح محمود أحمد مرعي شعار (معاً) لحملته الانتخابية.

وكانت المحكمة الدستورية العليا حددت السبت الخامس عشر من أيار الجاري موعداً لاستلام إشعارات قبول الترشيح للمرشحين الذين قررت قبول طلبات ترشيحهم كما حددت موعد البدء بالحملة الانتخابية للمرشحين من تاريخ الـ 16 إلى الـ 24 من الشهر الجاري على أن يكون يوم الثلاثاء الـ 25 من أيار يوم صمت انتخابي.