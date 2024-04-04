انخفاض في درجات الحرارة والجو سديمي في المناطق الشرقية

غداً: توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في كافة المناطق ويكون الجو ربيعياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع احتمال تشكل ضباب خلال ساعات الصباح الباكر في أجزاء من المنطقة الوسطى والمرتفعات الساحلية، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو ربيعياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع احتمال تشكل ضباب خلال ساعات الصباح الباكر في أجزاء من المنطقة الوسطى والشمالية، وسديمياً وحاراً نسبياً في المناطق الشرقية والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها أحياناً 45 كيلومتراً في الساعة، وخاصة في المناطق الجنوبية والوسطى والمرتفعات الساحلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.