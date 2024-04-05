إحياء ليوم القدس العالمي احتفال جماهيري حاشد في مخيم النيرب بحلب

حلب – معن الغادري

بمناسبة يوم القدس العالمي، وتحت عنوان ” فلسطين قضيتنا والقدس عاصمتنا ” أقيم احتفال شعبي كبير في مخيم النيرب نظمها لواء القدس بالتعاون مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأكد المتحدثون خلال الاحتفال على وحدة الصف والقضية الوطنية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال، وأن النضال والكفاح سيستمر حتى انتصار الحق و تحرير كامل تراب ، مشيرين إلى أن ما يرتكبه العدو الصهيوني الغاصب من جرائم بحق أهلنا في غزة وفلسطين المحتلة عموما” وعلى مرأى من العالم والدول الداعمة للعد الصهيوني وصمة عار على جبين الإنسانية وانتهاك صارخ لكل القوانين والشرائع الدولية والانسانية، داعين الشعوب الحرة إلى دعم الشعب الفلسطيني الأعزل حتى يتحرر من هذا العدو الغاصب والمجرم.

شارك في الاحتفال فعاليات رسمية ودينية وشعبية.