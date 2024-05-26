81 شهيداً في اليوم الـ233 للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية 8 مجازر في قطاع غزة، وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 81 شهيداً و223 جريحاً.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية على القطاع المنكوب منذ السابع من تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا إلى 35984 شهيداً و80643 جريحاً، لافتةً إلى أن عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت الوزارة إلى أن فرق الإسعاف انتشلت جثامين 6 شهداء، جراء قصف الاحتلال منزلاً في منطقة خربة العدس شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما استشهد فلسطيني وأصيب عدد من الجرحى، جراء قصف الاحتلال مخيم بربرة وسط مدينة رفح.

واستشهدت سيدة وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال منطقة عبسان شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.