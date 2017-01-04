شاركنا همّك

هل واجهت مشكلة فساد في إحدى المؤسسات الحكومية؟ هل واجهت مشكلة في سلوك وظيفي من أحد الموظفين أو المسؤولين؟؟؟
إن الهدف من فتح باب التواصل المباشر مع القرّاء هو(التغيير لا التشهير) وبالتالي نعتذر عن نشر التعليقات التي تضمن كلمات مخلة بالآداب أو تبث الكراهية في المجتمع!!!
تقوم بعض المدارس الخاصة بتعديل المنهاج والمناخ التربوي الموضوع من قبل وزارة التربية حسب مزاج وتوجهات أصحاب هذه المدارس.فالمفروض أن تُدرس في هذه المدارس مناهج وزارة التربية مثل المدارس العامة تماماً. والمقصود هنا أن بعض هذه المدارس وخاصة في المرحلة الابتدائية تغير من محتوى منهاج التربية الدينية الإسلامية المدروس من قبل وزارة التربية بعناية لكل مرحلة عمرية للطلاب وتزيد كذلك من عدد الساعات بحيث تصبح أقرب للمدارس الشرعية، مع عدم وجود لمادة التربية الموسيقية المقررة في جميع مدارس سوريا منذ قبل الاستقلال وبعده وهي مادة مهمة في علم تربية الطفل ويعوض عنها في بعض هذه المدارس بأناشيد الدينية أيضًا ، وكمثال عن هذه المدارس مدرسة النخبة الخاصة للمرحلة الابتدائية في مدينة ” ضاحية قدسيا” في ريف دمشق. نرجوا من وزارة التربية مراقبة ذلك إضافة طبعاً إلى عدد الطلاب في الصف وفي كل مقعد الذي لا يتناسب مع الأقساط الباهظة التي تأخذها هذه المدارس.
السادة القائمون على تحرير موقع البعث ميديا، نحن خريجي كليات حقوق في الجمهورية العربية السورية نطلب عبر موقعكم إيصال صوتنا للسيد الرئيس لإنصافنا من أجل السماح لنا بالتقدم إلى مسابقة تعيين ضباط في قوى الأمن الداخلي.
السيد رئيس الجمهورية العربية السورية:
تحية طيبة..
نرفع إلى مقامكم الكريم تظلماً وقع علينا نحن خريجي كلية الحقوق في إعلان وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 18 تموز 2016 لتعيين عدد من الشبان كضباط في قوى الأمن الداخلي، حيث أن إعلان الوزارة وضع شرطاً للتقدم أن لا يتجاوز عمر المتقدم 25 عاماً بتاريخ الفحوصات الثقافية والطبية، علماً أن العمر المحدد للقبول وفق قانون تنظيم عسكريي وضباط قوى الأمن الداخلي لعام 2011حدد هامش العمر بين من أتم الحادية والعشرين والثلاثين من العمر.
نرفع إلى مقامكم الكريم تظلمنا لإعطاءنا الفرصة كي نثبت أننفسنا وكفاءتنا في أن نكون المدافعين عن الوطن في صفوف قوى الامن الداخلي.
سيدي الرئيس.. نحن الموقعين على هذا الطلب إلى سيادتكم كانت رغبتنا منذ سنين الدراسة الأولى التطوع كضباط في قوى الامن الداخلي، لكن إعلان وزارة الداخلية حرمنا فرصة التقدم إلى المسابقة واضعاً شرط العمر حائلاً بيننا وبين محاولة تحقيق حلمنا.
ومما لا يخفى على سيادتكم وجود نقص كبير في عدد ضباط قوى الأمن الداخلي، لكن الوزارة طلبت في الإعلان اختصاصات أخرى كفنيين يقومون بعمل إداري بعيداً عن المهام الأساسية لقوى الأمن الداخلي في العمل الميداني للحفاظ على الأمن والاستقرار، ووجود هذا العدد من الفنيين في اختصاصات الهندسة والتجارة والاقتصاد ضمن إعلان الوزارة أضعف فرصتنا نحن خريجي كلية الحقوق في التقدم إلى هذه المسابقة.
نرفع إلى مقامكم الكريم هذا التظلم راجين منكم إنصافنا وإعطاءنا فرصة خدمة هذا الوطن في المجال الذي نرغب ونطمح لرد الدين إلى بلادنا من خلاله.
والشكر الجزيل لسيادتكم.. والعهد لكم منا أن نبقى رجال الوطن الأوفياء دوماً.
-الحماية الذاتية……
الاسم البرااق الذي كان سببا في إفلاس مئات الشباب
بداية منذ حوالي 9 اشهر بدأت الدعاية عن طريق شعبة حزب بانياس للإلتحاق، بعد إغراءات ووعود براقه تبين بعد 9 اشهر انها كلام فارغ
… نعم 9 أشهر لم يقبض الملتحقين بهذا اللواء التطوعي ليره سوريه واحده!
وعند مراجعه الجهة الأساسيه التي جذبت الشباب وأغرتهم للإلتحاق (شعبة حزب بانياس) بدأت بالتنصل من المسؤوليه
.. وهنا يحق لنا أن نسأل: لماذا؟ وإلى متى؟ وهل هذا التهرب لتطفيش الملتحقين؟
مع العلم أنهم بعد 6 اشهر وقعوهم على عقود ب20 ألف شهريا بدلا” من 40 كما كانت وعودهم بداية”
هل المطلوب منهم السرقه؟ك ي يطعمو عوائلهم؟
وإن تخلت عنهم شعبة حزب بانياس اغرتهم للإلتحاق فإلى من يلجأوون؟؟؟!!!
كيف المواطن بده يشتكي على موظف بدائره رسميه
قدمت طلب للرقابه والتفتيش قال لا
ما عنا نحنا مالنا دخل بهيك قصص….
رحنا على المحامي العام ….
قال انا أذأ سبك او غلط عليك بحبسلك ياه….
قدمنا طلب للمحافظ بما انه المسؤل الاداري
حوله لمن ساشتكي عليه …وين المشكله برايكم
………..
عندما يتقدم المواطن بشكوى
ضد موظف بالدوله بمحاوله فساد …
من الموظف ضد المواطن
والامثال كثيره
رشوى…..ضغط….تجأهل….تاجيل…تلاعب…..اخفاء اوراق….او اخفاء اوراق….الغاء اشتراك هاتف….
او فرض تغير الرقم….الخ الخ الخ
الان يحولها المحافظ الى المدير المختص لهذا الموظف وهنا المشكله
لانها ستنام ولن يقتح بالواقعه تحقيق
لانه واجب المدير يحمي موظفينه ما رح قول غير هيك….
بينما الحل الانسب والافضل هو..
اجزأء تحقيق للرقابه والتفتيش ..في موضوع الشكوى .ثم يحال مع اقت اح الحل للمدير المطلوب…وان كانت الشكوى للقضاء تحول للرقابه للتحقيق
بما ان المواطن هو يلجىء للقضاء بكل مشاكله القاتونيه ….وهذه ايضا مشكله قانونيه.. ايا كانت فهي فساد
وهذه الميزه هي التي يلعب تحتها المدراء
خاصه ..بما ان الرقابه لها مدخلها والقضأء له طريقه ..والمواطن وشكواه ..حصرا للمحافظ ..وهو يحولها للمدير الذي يدير اللعبه
اذا تكون النتيجه تنام الشكوى في درج المدير …وبما ان المحافظ وقراره انتج فساد عن غير قصد
يرجى اعاده العجله للخلف حيث كان القانون هو من يحل اي اشكأل بين المواطن والموظف .اوبين المواطن والدوله ….ليا كانت توع الشكوى..
اداري…داخلي …المواطن له خق الشكوى للقضأء حصرا …ثم تحول
للمحافظ او للرقابه والتفتيش..وبعد التحقيق وعند النتيجه فقط للاداره.
سلبأ كانت او ايجابا. من هنا تبدء …مكافحة الفساد. القانون والقضاء
ببساطه انقطع النت عندي تاني يوم نزلت لادفع ودفعت رجعت ع البيت ما اشتعل النت راجعت مركز القوتلي بحماه قال التغى اشتراكي طيب ليش قال انت تاخرت مدير المركز مشكور طبعا بنفس للقتل خالص انتهى امرك مافي حل انت ميت لامحال
الحق عليك تلفونك مقطوع من اكتر من شهر ليش ماسذت الفواتير من ثمانيه اشهر طيب ليه ماقطعتوا النت من اول شهر تخلف متل الهاتف
لاني خطي للنت فقط بعدين انا اسافر ولما رحعت لا اعرف انه عليي دفع المهم طلعنا ع المدير
الاستاذ حيدر كيلاني فورا عرف المشكله ان طي للنت حصرا وبعد جدل وعدني بايجأذ حل لمشكلتي
خلال يومين وفعلا حلت المشكله كلها ومع بعص المشأكل الحانبيه ايضأ وعند الوصل حصرا
قرر رئيس مركز القوتلي يحط العقده بالمنشأر
وقال لي انتظز لياتي اسمك من الشأم وانا اعرف ان اسمي قبل وحصلت على طلبي واحتاج للوصل فقط يعني بسيطه راجعت الاستاذ حيدر
واتصل به مشكورا ووعده بالوصل ع العيد
يعني رح عيد عندي نت وذهبت اليه لمدير مركز القوتلي لكي اخذ اشعار الوصل .
قال انه يعمل عليه . وهي ورقه من يده لعامل التركيب. ثلت له مشأن الورقه قلي انت ماعليك
روح وستجذه مركب وطبعا لم يركب لمادا
هل لاني وقح
اولاني مهمل
او لامي لا اعرف اتابع
لا ولكن ليثبت لي انه رجل يحترم وعده
وانا ذهبت لمعلمه وهو ماله سالان
وبما اني مواطن وقح لازم انتظز سته اشهر
على دور وهمي للتسجيل
وسته اشهر على دوروهمي للبوابه
وسته اسهر على دوري بالتركيب
وسته اشهر على دوري بالوصل
ومشكلتي كلها اعاده اشتراك
صارت خط جذيد
ورقم جذيد
وبوابه جذيده
وتركيب حديد
ووصل جديد
ومدير غلى كيفه
مع العلم اني اعتذرت له وبست دقنه
ورح بوس رحله مشأن يرضى عني
بقى يا اصحاب الصوت يا كل مسؤلين الكون
حدا يعملنا واسطه مع مدير مركز القوتلي
مشأن يوصل لي خط النت وعايش بده احلف له اني ما بقى عيدا ورح ادفع قبل الفاتوره خيو مو بعدها وسمعوني سلام اد كل هالكلام مشأن يصدق انه كبير كبير كتير وبيستاهل سلام
عند مراجعة اتحاد الصحفيين بعد الشكوى .. قالو لي وافق الاتحاد على عضويتي وتم الامر .. المبرر ان الاتحاد يتصل بي منذ 2015 وهاتفي خارج التغطية ؟؟؟
المهم دفعت اشتراك 2015 و2016 ورسم اشتراك وثمن البطاقة .. الكل فضلة خيركم 8آلاف ليرة سورية .. لعضو مشارك .
برسم المعنين……
مجلس مدينة القدموس [حدث ولا حرج ]
منذ عام 1994 ووفق المخطط التنظيمي في القدموس تم تحديد موقع المنطقة الصناعية بموقع “الصلابة ” واضبارتها مكتملة
لكن بعض اصحاب النفوذ وبعض العاملين في مجلس مدينة القدموس /المكتب الفني /لا يروق لهم بقاء المنطقة الصناعية في موقعها
فقاموا باسخدام وسائل مختلفة تضليلية لنقلها الى عقار خارج المخطط التنظيمي ويوجد فيه اشجار الصنوبر المعمر وبعض العقارات التي تعود ملكيتها لبعض المواطنين
ونظرا لوجود الاشجار الحراجية ووجود ملكية خاصة بموجب احكام قضائية لم توافق اللجنة الاقليمية على النقل فاتخذ مجلس مدينة القدموس بالاجماع قرارا بأبقاء المنطقة الصناعية في موقعها المحدد بعام 1994
لمتابعة اجراءات الاستملاك
لكن المشكلة……….
ان الاشخاص الذين كانوا يريدون نقل المنطقة الصناعية وعلى رأسهم رئيسة المكتب الفني في مجلس مدينة القدموس لم يروق لها قرار المجلس بأبقاء المنطقة في موقع الصلابة
فقام محافظ طرطوس وبمساعي من مهران خوندة /الذي يملك عقار مجاور لعقار رئيسة المكتب الفني بالقرب من موقع المنطقة الصناعية [الصلابة]/بتشكيل لجنة جديدة من خارج مجلس مدينة القدموس ودون علم اعضائها لاعادة دراسة الموقع الذي لم تتم الموافقة بالنقل اليه ضاربين عرض الحائط بقرار مجلس المدينة واللجنة الاقليمية واملاك المواطنين
لذلك نأمل من السيد المحافظ الايعاذ والتوجيه باحترام القرارات والقوانين وعدم العبث فيها
نتمنى ان تتابع فروع الحزب في المحافظات الامنة والتي تزايد فيها عدد الجرحى من القوات المسلحة والذين اصبحوا شبه عاجزين واصبحت اصاباتهم عبئا ثقيلا على حياتهم العائلية ….
نتمنى اشادة مباني خدمية طبية تعتني بهم وتبلسم جراحهم وذلك على نمط ( دار العجزة ) … ولكم الشكر
ما مستقبل سوريا
في الفترة الاولى من الازمة واجهتنا صعوبات معيشية واقتصادية وتطورت الصعزبات ونحن تراجعنا.. والكثير من المواطنين هربوا لخارج سوريا
نحن الآن نأمن لقمة العيش بعد ألف موتة وبعد معاناة والخوف من السنة القادمة من المستقبل الى اين سنصل؟
هل يوجد حل للاقتصاد السوري ام سوف يبقى بعض التجار يمصون دم الشعب
وبالنهاية كل هذا العناء لايذكر مقابل عناء وبطولات الجيش العربي السوري الصامد
نود منكم اجراء تغيرات وشكرا
انا موظف راتبي 25000 ليرة اتساءل هل الحكومة ستتخلى عن الشعب في فصل الشتاء و خصوصا المازوت لنقل بأن اي اسرة تحتاج الى الف ليرة مازوت يوميا فقط هذا الراتب الذي لا يكفي لطعام الاسرة و لماذا الكذب من وزارة النفط تم توزيع المازوت على العائلات هل حقا العائلات التي استفادت من هذا التوزيع
طائر الفينيق:
المدارس والعملية التربوية في مدينة تل أبيض
هناك إشاعات أن وزارة التربية لا ترعى العملية التعليمية وحتى هذا اليوم لم تزود المدارس بالكتب وترفض تعيين المعلمين الوكلاء ولم تصرف رواتبهم منذ ثلاثة سنوات وللتوضيح يوجد إقبال منقطع النظير على التعليم منذ الصف الأول وحتى الصف الثالث الثانوي (من حقنا أن نتعلم).
نرجو حل الموضوع بأقرب فرصة لكي لا يضيع مستقبل أطفالنا كفانا جهل وتخلف.
زوجة شهيد تشتكي: جد الأطفال يسرق راتب والدهم فأين القانون
لكل قانون استثناء أو ربما هو المطالب به مرونة القوانين بما يحقق العدالة ولا يخدم المنفعة الشخصية والفساد.
فعلى الرغم من أن الدولة السورية حرصت بجميع مؤسساتها الحكومية وغير الحكومية وبكافة قطاعاتها على الاهتمام بأسر الشهداء إلا أنها لم تدرك جيداً حقيقة أن الأطفال هم المتضرر الأكبر على وجه الخصوص، ليس من جهة عدم رعاية الدولة لأبناء الشهداء لكن من جهة الحالة العائلية، فهم فقدوا الركن الأساسي في العائلة وذلك سيترتب عليها تغير في طريقة تربيتهم ومعاملتهم ومستقبلهم.
فمعظم هؤلاء الأطفال يضيعون بين أموال وأشخاص، بين تشريع قديم وأزمة جديدة فرضت كل المساوئ وعطلت نصوص تشريعية سواء من ناحية التطبيق أو من ناحية الشمولية.
ففي بعض الحالات، كموضوع الوصاية على القاصرين والحضانة، تاهت التشريعات وتشعبت، ولكن لا قانون ولا فقه ولا أحكام قضائية سابقة أعطت هؤلاء الأطفال حقهم.
فالقانون يقضي بأن الوصاية في حال وفاة الأب سواء كان وفاة طبيعية أو شهيد تكون فقط من حق “الجد” أي أن الجد هو المسؤول عن كل ما يتعلق بالأمور المادي لعائلة ابنه المتوفي، أما الحضانة فهي من تكون حق الأم، دون الاهتمام بأن هذه الحضانة تحتاج لمقومات مادية.
وفي هذه الحالة نرى أن كل قانون يزداد صعوبة على الآخر، فبدلاً من إيجاد حل للمشكلة نراها تزادا صعوبة .
فالاستغلال الذي تتعرض له المرأة لا يمكن وصفه، سواء من الناحية المؤدية الانحراف أو من ناحية استغلال البعض لها، على أساس أنها تقبض تعويضات ورواتب وأموال طائلة حسب اعتبار البعض فيتم استغلالها.
والوصي غالباً ما يستأثر بموضوع الوصية للحصول على الأموال وفرض الرأي والتحكم بمصير تلك العائلة حسب ما تملي عليه رغباته تحت مظلة الوصاية.
علماً بأنه وفي أغلب الحالات قد لا يكون ذلك الوصي الشرعي الجد كفوءً أو تجده غير مبالي أبداً ففي بعض الأحيان يحتفظ ذلك الوصي ببطاقات الراتب بطاقات الصراف التي تكون من حق أبناء الشهيد، ويمارس أبشع الوسائل على تلك العائلة، حتى حق هؤلاء الأطفال من مرتب ولدهم يجب أن يذلهم من أجلها وبالنسبة لموضوع فرص العمل التي قد منحتها لدولة لزوجات الشهداء في بعض الأحيان يكون العكس تماماً فيسارع بيت العم إلى الحصول على تلك الفرصة ويكون جوابهم أنه من حقهم وليست من حق زوجته.
فأن احتاج الأمر في بعض الدوائر الحكومة إلى أي طابع مالي أو تصوير مستند أو أي ورقة فيلجأ إلى زوجة الأبن زوجة الشهيد حتى على مستوى دفع أجور المواصلات.
وفي حال تم قبض أي مبلغ مالي من التعويضات فلا يكون لها نصيب بها لأنها أوكلته بذلك مع العلم أن الأطفال بحضانتها وهي المسؤولة عن إطعامهم وتربيتهم وتعليمهم.
ولكن كيف تكون الأم حاضنة دون أن تكون قادرة على إطعامهم في الوقت الذي يقوم ذلك الوصي بأخذ كامل حقوق هذا العائلة دون أن يصرف أي مبلغ صغير كان أم كبير عليهم.
نحن لا ننكر أن هناك بعض الحالات الاستثنائية التي تكون فيها تلك الزوجة غير كفوء لذلك نقول بأن يكون هناك بعض لجان مختصة تتابع هذه القضايا، حتى لا يلجئ البعض على حساب الآخر، وذلك فقط من أجل الحد من هذه الظاهر الخطيرة “المتاجرة بدماء الشهداء”، والتخفيف من الضغط الذي يمارس على زوجات الشهداء.
ومن هنا نجد المفارقة، شهيد قدم دمه فداء لأبنائه وأبناء هذا الوطن، وزوجته في مطبات الرياح ضاقت بها الحال إلا أن دفعت لأبشع الوسائل لتأمين لقمة الهيش وأطفال مشردون فقدوا أباً وأماً في آن واحد.
من يكون السبب ومن يتحمل المسؤولية وما دور القانون في هذه لحالات.
نحن نطالب بإعادة النظر في بعض القوانين، وأن يكون هناك استثناءات ومرونة في تطبيقها بما يتلاءم ومصلحة العامة.
نادين القاسم
السيد مدير كهرباء ريف دمشق
نرجو من سيادتكم ابلاغ المسؤولين
في منطقة السيدة زينب العدل والمساواة في توزيع التقنين 4/2
والتحقيق بذلك
والحد من استجرار الكهرباء غير المشروع وخاصة بقطاع غرب المقام
شاكرين حرصكم وجهودكم وسعيكم الدائم لتأمين الطاقة الكهربائية لنا
السيد مدير مؤسسة مياه ريف دمشق
يعاني بعض أحياء مدينة “ضاحية قدسيا ” من تفاوت في ضخ المياه بين منطقة وأخرى ففي بعض الأحياء لا توجد مشكل مياه وفي بعضها يوجد ضخ ضعيف للمياه مما يخلق أزمة إنسانية لا تحتمل. حيث يمكن أن تجد بنائين متجاورين ولكن مغذيان من خطي ضخ مختلفين أحدهما لاتصله المياه أو تصله بضخ قليل و الآخر لا تنقطع عنه ليل نهار. مثال على ذلك البناء 5-2 في الجزيرة B1 (بناء باحثي هيئة الطاقة الذرية) الذي يعاني من ضخ منخفض بينما الأبنية المقابلة له من جهة الغرب والذي يفصل بينهما فقط الشارع الرئيسي لاتنقطع عنها المياه. يرجى إيجاد حل في أقرب وقت نظراً لأهمية الموضوع.
يعاني حالياً أهالي حي التضامن جنوب دمشق مع مؤسسة كهرباء دمشق من مشكلة وهي التالية: منذ سنتين لم توخذ تأشيرات عدادات الكهرباء وإنما كانت توضع قيم تقديرية صغيرة جداً وفجأة منذ حوالي الشهر جرى أخذ القيم الحقيقية للاستهلاك أي عملياً تراكم استهلاك سنتين وطبعاً كانت قيم الفواتير عالية جداً لأنها حسبت على أعلى شريحة وما يتبعها من رسوم مالية كبيرة. إن جميع أهالي الحي من الطبقة التي لاتستطيع دفع مبالغ بعشرات أو مئات الألوف دفعة واحدة فضلاً على أن هذه المبالغ غير عادلة ومخالفة لتسعيرة وزارة الكهرباء. فإذا كانت المؤسسة لم تستطع أخذ القراءات خلال الفترة السابقة (مع أن الوضع كان آمناً في الحي ولم يتغير عن الوضع الحالي) فكان الأجدر على المؤسسة تشريح الاستهلاك وتقسيمه على عدد الدورات المتراكمة. وهو ما يطالب في السكان حالياً أي إعادة الحساب على أساس الشرائح وليس تقسيط المبالغ الذي لايغير في الأمر شيئا. إن عدم إيجاد حل عاد سيدفع بالسكان إلى عدم الدفع أو اللجوء إلى حلول تضر بهم وبإيرادات المؤسسة ، كذلك عدم تكرار هذا الأمر في المستقبل.
يبدو ان وزارة التعليم العالي اطلعت بشكل كبير على معاناة طلاب الجامعات للكليات الملزمة بامتحان وطني موحد فقررت مفاقمة الوضع بزيادة عدد الكليات الملزمة بالامتحان المذكور ….يذكر بان الامتحان الوطني كان و لا يزال عائقا بوجه الكثير من الطلاب في طريق تخرجهم ….سؤال برسم وزارة التعليم العالي الا يكفي طلابنا عوائق نتجت عن الازمة من صعوبة المواصلات و زيادة هائلة في الاسعار و ..و…. نامل من الوزارة الاطلاع على واقع الطلاب قبل اصدار القرارات و بالاخص اننا نعيش في ظروف حرب لا تحتمل قرارات تضع العصي في الدواليب و على الأقل إلغاء كونه شرطا للتخرج…. من طلاب الهندسة المدنية
أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة
مخبز البعث في القامشلي ……اكثر من مرة تحدثنا وارسلنا شكاوي عن هذا المخبز الذي تباع فيه ربطة الخبز على الدوار امام المخبز بسعر سياحي وبتاريخ اليوم وفي تمام الساعة الحادية عشر ليلا ..ذهبت انا وجاري لنشتري ربطة الخبز الساخنة والطازجة بسعرها الحكومي من داخل المخبز …ولكننا تفاجئنا بان المساعد يلزمنا بشراء ربطة الخبز من اكداس الربطات القديمة والغير ناضجة ولا اعرف سر هذه الربطات التي لم يتم بيعها ….فرفضت الشراء من هذه الكومة من الخبز التي تجمعت في المخبز نتيجة سوء الادارة والاهمال … وهددت وتوعدت شرطة الدورية بانني سوف اشتكي الى موقعكم المشرف هذا بهذه المشكلة التي كنا نستطيع حلها بالتفاهم لولا عنجهية شرطة المخبز هذا …. علما انه لا يوجد ازدحام على الخبز ليلا …..
تحية عربية :
أيها الرفاق ….
لماذا حزب البعث العربي الاشتراكي لا يرخص لمصرف /بنك/ بصفة الاعتبارية أو المؤسساتية أو…..حيث يضع أعضاء الحزب أموالهم ويقوم هذا المصرف بتمويل استثمارات ومشاريع أو حتى الاستثمار بنفسه عن طريق أعضاءه من أصحاب الخبرة والكفاءة في كل المجالات وبذلك يشارك أعضاء الحزب بتمويل عن طريق شراء أسهم في المنشآت والمعامل وشركات والمؤسسات والاستثمارات التي يقوم فيها الحزب أو يملكها وتحسب كل عام أرباح الأسهم و توزع بنسب بين الحزب وأعضائه من مالكي الأسهم وعليه نكون قد خلقنا شكل من أشكال التواصل الاقتصادي والاجتماعي ويكون الحزب من خلال طليعته الواعية قد نظم حياة أعضائه واستثمر أموالهم بشكل صحيح وأمن عمل وسكن لائق لأعضائه عن طريق الاستثمار في مجال السكن والأعمار لإسكان المستضعفين والفقراء بالربح القيل أو منح القروض لذلك وعند خصخصة منشآت القطاع العام ومؤسساته وشركاته يشتريها الحزب وحتى من الخاص أيضا – فقط نريد من الحزب أن يتبنى تنظيم حياة أعضائه الاقتصادية والاجتماعية لخلق حياة أفضل عادلة تليق بالجميع من أبناء الوطن حيث نريد أن نعيش سوا الخير للكل ………………..
ملاحظة هذه فكرة ولكن يمكن دراستها من أصحاب الخبرة في استثمار والاقتصاد وأعضاء الحزب لتشكل أفضل واقع وطريقة لإنجاحها وضع خطة صحيحة وتشريع عادل لإنجاح استثمار في كل المجالات التي يستثمر فيها القطاع الخاص حيث لنا ولحزبنا الحق في هذا الوطن مثل أي رجل من رجال المال و الأعمال ….. كما أن الأحزاب المنافسة معظمها يملكها أصحاب أموال من تجار و صناعيين و……… علينا أن نعمل الوقت يداهمنا ربما قريبا يسبقنا ولبيب يفهم وكل عمل لا يبقى للأجيال يذهب – أتمنى أن أعيش مثل الجميع لدي عمل وسكن و ……. كما ورد في دستور حزبنا حزب البعث العربي الاشتراكي
والخلود لرسالتنا
الرفيق أبو هاشم
Sa Ib Da
اللاذقية – جامعة تشرين
لأصحاب الضمير الغيورين على مصلحة الوطن : نحن الطلبة الموفدين تعرضنا للغبن نتيجة استثنائنا من المادة 13 بحسب القانون الصادر من مجلس الشعب،فبحسب هذه المادة فإنه بإمكان أي مكلف يدرس لمدة أربعة سنوات في أي بلد خارج الوطن أن يقوم بدفع البدل النقدي، و قد شملت هذه المادة الطلاب المكلفين الذين يقومون بتحضير شهادات علمية عليا خارج سورية بينما لم تسمح لنا هذه المادة بدفع البدل. علما إننا نقضي نفس المدة التي يقضيها الطالب المكلف غير الموفد خارج سورية و نقوم بالحصول على نفس الشهادات العلمية التي يحصل عليها المكلف غير الموفد. و نظراً إلى المدة الطويلة التي يضطر الطالب الموفد (موفد بعثات أو معيد) لقضائها في الخدمة الإلزامية. فإن المؤسسة التعليمية أو الإنتاجية التي أوفد الموفد على حسابها تخسر فترة وجود الموفد فيها للاستفادة من مما تعلمه خارج الوطن. إضافة إلى ذلك، فإن قضاء الشاب العائد من الإيفاد لفترة الخدمة الإلزامية تجعله ينقطع تماما عن أجواء البحث العلمي التي كان منخرطا خلال سنين الإيفاد. إننا بهذا الطلب لا نتهرب من واجبنا الوطني في خدمة العلم أو نطلب إعفائنا منه. لكننا نحن – الشباب العائد من الإيفاد – نعتقد جازمين بأننا قادرين على خدمة الوطن بشكل أخر و أكثر فاعلية عن طريق التحاقنا بالمؤسسات العلمية التعليمية أو الإنتاجية التي أوفدتنا فور عودتنا و العمل فيها دون انقطاع لكي تستفيد من خبرتنا التي اكتسبتاها في بلاد الإيفاد، نناشد الجهات المعنيين إعادة النظر في وضعنا نحن الشباب العائدين من الإيفاد، و نطالب بمساواتنا بباقي المغتربين السوريين. كما أن السماح للموفدين بدفع البدل يساهم في تشجيعهم على العودة وبذلك يستفيد الوطن من خبراتهم بدلاً من بقائهم في بلاد الإيفاد أرجو إيصال صوتنا لسيادة الرئيس لأنه هو من يقدر على تفهم وضعنا عاش الوطن وعاش قائده
أسعد الله أوقاتكم بكل الخير
نرجو المطالبة بجدولة القروض السكنيه للمتعثرين ومعظمهم من الفقراء ولم يتثنى لهم منذ سنتين الجدوله وذلك بسبب الأوضاع الامنيه السيئه ضمن فترة مرسوم الجدوله الذي صدر تلك الفتره وانقطاع السير بين دمشق وأغلب المحافظات ما أجبر أغلبية المتعثرين والمهجرين على عدم الاستفادة من مرسوم الجدوله والاعفاء من فوائد وغرامات التأخير…… ولكم جزيل الشكر.
في سابقة هي الأخطر في تاريخ الرياضة السورية
الاتحاد الرياضي يمنع عامليه من ممارسة حقهم الديمقراطي..!!
بعد أخذ ورد وتحريف لما صوّت عليه المجلس المركزي أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام التعليمات الانتخابية للمرحلة الأولى ( لجان فنية – أندية – فروع) متضمنة ولأول مرة في تاريخ الرياضة والحياة الديمقراطية في سورية قراراً بمنع جميع العاملين والموظفين في مؤسسات الاتحاد الرياضي من خوض العملية الانتخابية حيث تضمن البند 6 من الشروط العامة: أن لا يكون المرشح عاملا مثبتاً في الاتحادالرياضي ومؤسساته ( ويستثنى من ذلك الرياضيين ممن حققوا ميداليات على مستوى بطولات الجمهورية على الأقل ) .
القرار الذي أثار ضجة كبيرة في الأوساط الرياضية وسخطاً لدى العاملين دفع البعض للاحتجاج والبعض الأخر للاعتراض لدى أصحاب القرار من سلبهم حق كفله لهم القانون /8/ الناظم للحركة الرياضية ودستور الجمهورية العربية السورية متسائلين من أعطى القيادة الرياضية الحالية صلاحية هذا القرار ولمصلحة من .. ولماذا هذا التوقيت بالذات .. وكيف يمنع أبناء المنظمة والذين هم الأقدر والأجدر بقيادة مؤسستهم الأم من هؤلاء المفرغين الذين يأتون بقرارات تفريغ تحمل طابع المصلحة ويهيمنون على الكثير من المراكز والمواقع الهامة في مؤسسات الاتحاد الرياضي .. ثم كيف يمنع العامل في الاتحاد الرياضي من عملية الترشح ويفسح المجال لمن هب ودب لاسيما أصحاب (المال والحظوة والمقربون والمسافرون…) بينما يحرم من كان عليه عبء هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها سورية ورياضتها وبقي صامداً مدافعاً رغم معاناة التهجير والتعرض للضغوط ووضع أسماء البعض في قوائم العار ..
الغريب أننا حضرنا اجتماع المجلس المركزي الأخير حيث أثارت هذه الفقرة جدلاً كبيراً كونها تطرح للمرة الأولى وجرى التصويت عليها بحيث يتم استثناء أصحاب الخبرة الفنية والإدارية والتنظيمية إلا أن المكتب التنفيذي قام بالتطنيش وعدم الأخذ بما تمّ التصويت عليه في تحد للسلطة الرياضية الأقوى ( المجلس المركزي) وكل ذلك بحسب ماوصلنا لأن هناك بعض ماتبقى من الكفاءات وأصحاب الشهادات العليا الذين ينوون الترشح وهذا الكلام لم يرق للبعض في المكتب التنفيذي فقام بقطع الطريق منذ البداية أمامهم.
السؤال هنا ..ما المانع إذا كان هذا العامل يمتلك المؤهلات والخبرة والشهادة، ومستوفياً للشروط التي ستوضع مستقبلاً للترشح لأي عمل قيادي، أم إن من وضع هذا البند يخشى على كرسيه من بعض العاملين الذين يديرون شؤون الرياضة السورية بكل اقتدار على عكس البعض الذي اكتفى دوره بالكومبارس، وتوزيع الابتسامات، واحتساء القهوة، والبحث عن المنافع والمكاسب، حتى أنه لايعلم مايجري في مكتبه، لأن الموظفين أصحاب الخبرة يديرون دفة العمل بكل اقتدار رغم أنهم يصطدمون بجهل القيادي اختصاصه الرياضي بعيداً كل البعد عن العمل الإداري.
ألا يستحق أصحاب الاختصاص وأهل الدار المشاركة في إدارة شؤونهم، فهم أدرى بها كسائر قطاعات الدولة.. أم يجب أن يُترك الحبل على الغارب للمفرغين والباحثين عن الشهرة ومكاسب الاستثمار والسياحة والسفر والاستيراد وقبض الدولارات، وفي النهاية تعطيل العمل الذي يجهلونه!.
إن الرياضة السورية بعد هذا التجاوز الخطير على القوانين والأنظمة والحياة الديمقراطية السورية باتت بحاجة لتدخل سريع لوقف مايجري من مهازل وصفقات تجري في الكواليس كل من يعمل داخل المنظمة يعرفها ويعرف كيف تدار اللعبة التي يجيدها البعض وهي باتت بحاجة الى ثورة إصلاحية والتدخل السريع في موضوع الانتخابات الرياضية بحيث تكفل وصول الكفاءات من القيادات فى إدارة المؤسسات الرياضية فشروط القيادة الرياضية يجب أن تكون ذات مواصفات أعلى من القيادات العادية في المجالات الأخرى لأن الرياضة، قامت لبناء الأخلاق، وتعميق قيم الروح الرياضية والشرف وبالتالي ينبغي أن تكون القيادات الرياضية بمواصفات جودة أخلاقية عالية لأنهم منوطون بحماية القيم الرياضية ونشر مبادئ الرياضة ومثلها العليا!.
فرياضتنا خلال السنوات الماضية ظهرت فيها بعض الأشخاص الذين لم يحملوا هذه المواصفات وحققوا مكاسب واسعة على حساب رياضتنا التي دخلوها حباً فى التطوع لخدمة الرياضة مجاناً لكنها برأينا كانت حرب مصالح أدت الى انسحاب وإقصاء الكفاءات والكوادر والقيادات النظيفة والأخطر من ذلك انها أزاحت قيم الرياضة الأخلاقية وحلّت محلها قيماً أخرى! وفهمكم كفاية.
أخيراً .. وردنا أن هناك الكثير من العاملين ينوون الانتقال من مؤسسات الاتحاد الرياضي بعدما تخلى القائمون عليها عنهم فربما وجدوا فرصتهم في غير الرياضة التي بدأت تضيع في أتون العلاقات والمصالح الشخصية وباتت بحاجة لأبعاد المهيمنين عليها الذي جربوا في أكثر من دورة انتخابية وأثبتوا فشلهم وهاهم الأن يستعدون للبقاء جاثمين على صدور رياضيينا ويعلنون أنهم الأجدر والأقدر ولاتوجد خبرات غيرهم.. فعلاً كما ذكر البعض اللي استحوا ماتوا.
العاملون في الاتحاد الرياضي العام
زمن التقشف زمن العصر الحجري
نبدا الحديث عن مايتكلمه وزرائنا للشعب عن حرص الوزراء على عيش الشعب، وكان الجواب بالتقشف.
ومن المفروض من يطرح الفكرة هو من يطبقها اولا.
ولكن نمس اليوم ظاهرة غريبة جدا، وهي أن أحد الوزراء يقوم بزمن التقشف الذي يدعونا اليه الوزراء باستبدال عفش بيت المالكي بـ6 مليون ليرة صادرة عن اسكان عدرا.
نود تسليط الضوء على هذا الموضوع وهل من الحق والقانون استخدام 6 مليون ليرة لاستبدال عفش بيت السيد الوزير المحترم.
شاكرين جهودكم
موضوع دفع بدل خدمة العلم للموفدين للدراسة خارجياً يحتاج إلى إعادة نظر.
هذه الشكوى موجهة إلى مديرية التجنيد العامة و وزارة التعليم العالي.
حسب قانون خدمة العلم المعمول به حاليا لا يقبل البدل النقدي من الموفدين إلا إذا تحقق أحد الشرطين التاليين.
1- يقبل البدل النقدي من المكلف الموفد إذا كان قد حقق إقامة فعلية لا تقل عن أربع سنوات قبل تاريخ بدء إيفاده أو بعد انتهائه.
2- إذا كانت إقامته واقعة ضمن فترة إيفاده والتحق بالجهة التي أوفدته والتزم معها بالمدة القانونية وبعد تنفيذ هذا الالتزام يقبل البدل النقدي منه بعد تقديمه براءة ذمة من الجهة الموفدة تتضمن أنه أدى ضعف مدة إيفاده لدى جهة الإيفاد.
إذا بدأنا بمناقشة الشرط الأول نجد بأنه يشجع الطالب الموفد للدراسة خارجياً بأن لا يعود مباشرة للوطن بعد انتهاء مدة إيفاده وأن يتخلف عن العودة مدة 4 سنوات إضافية كي يستطيع أن يدفع البدل النقدي. فمثلاً إذا كانت مدة الإيفاد الأصلية 4 سنوات سوف يضطر للبقاء 4 سنوات إضافية (أي يصبح المجموع 8 سنوات) قبل أن يعود ويلتحق بالجامعة أو الجهة الأخرى التي أوفد لصالحها. وهذا يتنافى مع سياسة البلد في الحرص على عودة الموفدين مباشرة بعد حصولهم على الدرجة العلمية المطلوبة.
أما الشرط الثاني فهو أبعد ما يكون عن المنطق. فجميعنا يعرف أن الطالب الموفد للحصول على درجة الدكتوراه مثلا يستغرق إيفاده فترة زمنية لا تقل عن 6 سنوات، ويكون عمره عند حصوله على الشهادة لا يقل عن 32 إلى 34 سنة. فإذا أراد هذا الموفد أن يدفع بدل نقدي فعليه أن يعمل لدى الجهة الموفدة مدة 12 سنة قبل أن يحصل على براءة ذمة تمكنه من دفع هذا البدل (أي ليس قبل أن يصبح عمره 46 سنة). فالسؤال هنا هل يجب على الموفد الحاصل على الدكتوراه أن يعيش متخفياً طيلة مدة 12 سنة ولا يستطيع أن يمر على حاجز أو يراجع شعبة تجنيده حتى ينهي فترة الالتزام ويدفع البدل. لماذا لا نسمح للموفد بأن يقوم بدفع البدل النقدي فور عودته من إيفاده على أن يقوم في كل عام بإحضار وثيقة رسمية من الجهة التي أوفد لصالحها تبين أنه ملتزم بالعمل فيها، وفي حال لم يحضر هذه الوثيقة يعتبر متخلفاً و يطلب إلى خدمة العلم من جديد.
أرجو من الجهات المعنية إعادة النظر في هذا الموضوع كي تشجع الموفدين على العودة مباشرة إلى الوطن بعد انتهاء مدة الإيفاد كي يستفيد الوطن من خبراتهم ولا تذهب الأموال التي صرفت عليهم هباءً.
ولكم جزيل الشكر
طالب موفد للحصول على درجة الدكتوراه.
مخبز البعث في القامشلي
لارغيف للمواطن العادي بل هو مخصص فقط لبعض أصحاب الواسطة . وعلى بعد خمسين مترا من المخبز تباع ربطة الخبز ب100 ليرة سورية علما ان سعرها هو 25 ل س وعلى الرغم من انه لا يوجد كثافة سكانية في المدينة والمادة متوفرة ولكنه يتم احتكارها …ز فكيف يصل الخبز الى هؤلاء الباعة اذا ….يرجى حل المشكلة وبسرعة من خلال الجهات المختصة والحل سهل وبسيط وهو تقسيم ساعات الانتاج ما بين المواطنين وبقية المقرات والقطع العسكرية وشكرا ………
لدى اتصالنا اليوم على الرقم 115 لتقديم شكوى حول السيارات الخاصة والتي تسير في شوارع مدينة جبلة بدون لوحات مرورية او بلوحات مطموسة .. وسيارات مفيمة والتي أصبحت هواية لدى مالكيها المهم اتصلنا بفرع مرور اللاذقية لم يجب أحد اتصلنا بقيادة الشرطة في مدينة اللاذقية فأخبرنا مدير مكتب قائد الشرطة التالي عند ابلاغه عن الشكوى .. أن نذهب الى القضاء ونقدم شكوى لدى القاضي في المدينة حول الموضوع …ادهشنا السيد مدير المكتب بهذا الرد امر يخص الامن العام ومن مسؤولية وزارة الداخلية وقواد الشرطة لمنع المخالفات المرورية وقمعها كي لا يتمرد الآخرين وتصبح مخالفات المرور هواية فضلا عن الرشاوة التي يتقاضاها عناصر شرطو المرور في المدينة والتي تسير هذه السيارا من امامهم ولا يعيرون اي انتباه لذلك فوضى عارمة هو ما يحدث بدون حسيب او رقيب .. تستطيع ان تذهب الى اي شرطي في المدينة وتدفع له مبلغ معين من المال رشوة ليسجل لك مخالفة غيابية بحق اي شخص آخر انتقام منه شيء مقزز ما يحدث فلتان مروري فضلا عن اشارات ضوئية مهترئة هنا نسال السيد وزير الداخلية والذي يعرف عنه بالحزم في تطبيق القوانين والذي نحمله كامل المسؤولية عن هذا التسيب والذي يلم عن فوضى سببها رجال المرور وقادتهم من الضباط … يرجى معالجة الامر وشكرا
لمّا كنّا نعاني ظروفاً وحالات استثنائيّة وطارئة بات لزاماً معالجتها بطرق استثنائيّة وغير تقليديّة .. إنّما الإساءات من بعض المستهترين ومن يستغلّون الأوضاع أو يستثمرون مراتبهم ومراكزهم لتحقيق المصالح الضّيّقة والإثراء على حساب الوطن والمواطن على حدّ سواء وبهذا يخدمون أعداء سورية بتحقيق ما فشلت به أيادي الإرهاب الخبيثة وأتباع إدارة الشّرّ التّلموديّ العولميّ .. هنا أقترح البحث عن هؤلاء ومكافحتهم ومحاسبتهم على أنّهم إرهابيّون مبطّنون …
ارتفاع لتر البنزين بقدر ليرتين ليصبح ١٤٢ بدل ١٤٠ وذلك
فقط بكازية المجتهد بدمشق حيث وبكل ***** وبدون علم جهات الرقابة التموينية يقومون باخذ ليرتين زيادة على كل لتر يبيعونة بحجة انهم يدفعون رشوة لصهريج الدوله الذي يقوم بتعبئة البنزين وطبعا روحو اشتكو مافي مين يسمع
والله العظيم عيب عليكم اوبة حرامية الله يريح هالبلد منكون ومن امثالكم
الرجاء من الجميع عدم التعبئة الا بالسعر النظامي لحتى نوقفهم عند حدهم ولحتى يوصل الصوت للشرفاء بهالبلد وبالتموين وشكرا عاشت سوريا ولن اسكت عن اي فساد اراه
(( من راى منكم منكرا فليغيره بيدة فان لم يستطع فبلسانه وان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان ))
أحمد
ادارة اي منشأة هي ليست شخص وانما مجموعة تتقاسم هذه الاعمال بشكل متفق عليه فيما بينها
وما يلفت الانتباه انه ورغم قيام لجان تفتيش دورية على جميع المنشآت بشكل سنوي وبالنهاية تخرج هذه اللجان بأن الوضع على ما يرام وكل شي تمام، والسبب هو ان هذه اللجان تأتي لملىء بطونها وليس لاكتشاف الفساد وغيره، فلم اسمع لا انا ولا احد من المواطنين انه تم اكتشاف فساد في الشركة الفلانية او الفلانية وتم محاسبة ادارتها.
ومثال على ذلك المحطة الحرارية في بانياس هي عبارة عن مجموعة تمثاثيل تم وضعها بظروف معينة ولاعتبارات معينة منذ سنين طويلة وما زالو على رأس عملهم رغم تغيير المدير العام اكثر من مرة وبالتالي تبقى رموز الفساد على رأس عملها.
ما هي الفائدة من تغيير شخص والبقاء على سياسة منتشرة في الشركة تعوم على بحر من الفساد المبطن والمحمي بالقانون، هل عجزت الدولة عن تأمين بديل لهذه الوجوه التي حتى النظر اليها يعيق تقدم العمل ويحبط عزيمة العامل ، لان اغلبهم لا يهمه سوى السيارة وليترات البنزين، فمديرية التشغيل عاجزة عن تأمين بديل لعامل يطلب الاستقالة وعاجزة عن تأمين بديل لعامل يريد اجازة، يحكمها اربع من المهندسين الذين حكمت الظروف وتسلقو بشكل ما، لم يتم تقييم هؤلاء الفاسدين بموضوعية خلال السنوات السابقة على الاطلاق، وما زالو يظهرون للعمال وكأنهم شمشون العرب لقد طفح الكيل.
لنا في كلام رفيقنا الامين العام الدكتور بشار الاسد اسوة حسنة عندما قال محاربة الفساد اولوية، ونحن نقول معك يداً بيد لرمي هؤلاء في قمامة الزمن.
اود منكم نقل هذه الشكوى الخافية عن الجميع الى المسؤولين انا اظن ان الموضوع صغير ولكنه بالنسبة لي هو سرقة وفساد ومزعج وعلى فكرة لا ينتبه له احد
بالنسبة لموضوع الكيس الفارغ الخاص بالخبز والذي سعرته الحكومة ب 4 ليرات والذي من المفروض ان يكون مع ربطة الخبز اي مع كل ربطة خبز كيس واحد
اريد منكم ان تشتري بمائة ليرة خبز من فرن الشريبشات بدمشق بالاطفائية وترى كم كيس شفاف ستاخذ ستجد نفسك معك ثلاثة اكياس فقط والرابع اين في جيب البائع اي اربع ليرات و من كل مواطن اربعة اربعة وعلى فكرة انا استفسرت من عدة اشخاص وتبين لي ان الموضوع ليس بفرن الشريبشات فقط بل بعدة افران ولكن الموظف في فرن الشريبشات تبجح و تعالى بصوته على المواطنين بانه هكذا التعليمات !!!!!!!!! ونحن بدورنا نسال من اين هذه التعليمات يا وزير التجارة الداخلية سمير قاضي امين المحترم وكل الشكر لكم
هدر وسرقة لنعمة الخبز
أيها السادة أضع في أيديكم وفي ذممكم موضوع في غاية الأهمية ألا وهو هدر لنعمة الله التي أنعم بها علينا – وأنعمت الحكومة علينا بها أيضا وهي نعمة رغيف الخبز – أيها السادة إني استصرخ ضمائركم وأترجى كل من له سلطة إعلامية – أو قضائية أو أي نوع من أنواع النفوذ – أن يضع حد لمهزلة هدر لمئات الكيلو غرامات من الخبز علنا وعلى مرأى من الناس ولايستطيع أحد من عامة الشعب أن يتكلم لأنه حرث أكثر من مرة – أن تحدث أحد الناس فما كان نصيبه إلا السب والتقريع والتهديد – مما جعل جميع الناس أن يلوذوا بالصمت والسكوت – وهم يشاهدون يوميا المهزلة التي سأرويها الآن ببعض من التفصيل وهي كالآتي هناك وفي إحدى بلدات محافظة طرطوس – وبالتحديد بلدة الصفصافة – الحارة الشرقية – بالقرب من نبع العين (عين القرية) هناك يأتي شخص اسمه م.ع. دكروج يأتي بـ”فان” محمل بكامله بربطات من الخبز الخارج للتو من المخبز يأتي بها من إحدى “المواقع” – يأتي بها يفرغ الحمولة كاملة في أحد الأقبية لبناء مجاور لمنزله ومن ثم يأتي دور الأرجل – حيث تداس الأرغفة بعد جفافها بالأرجل ليتم تكسيرها ومن ثم تعبأ ضمن أكياس أكبر شوالات، (لتباع علفا لحيوانات للمربين من أبناء المنطقة وللبدو المتواجدين في المنطقة وبسعر للكيلو اليابس بـ 27ل.س يكون) في هذه الحالة قد حرم مئات العائلات من نعمة الحصول عليها وكما هو معلوم أن حكومتنا تدعم الخبز يوميا بما يتجاوز 70 مليون ليرة سورية.
أيها السادة أقسم لكم أنه يوميا مئات ربط الخبز تهدر بهذه الطريقة وللعلم أقول لكم بأن هذا المواطن ليس بالطبع لوحده في هذه الصناعة إنما يديرها “مسؤول” – يأتي كل أسبوع – ليقبض نصيبه من الغنيمة – أيها السادة أضع بين أعناقكم أمانة أن يتم إرسال وفد إعلامي للتحقق على مجريات هذه المهزلة إني أعود لاستصرخ ضمير كل إعلامي يقرأ هذه الشكوى بأن يتصرف بكل ما أعطي من قوة ونفوذ ومعرفة شخصية بصاحبي التأثير والقرار – والوصول غلى من يستطيع أن يضع حد لهذا الفساد ولاسيما أن المذكور ذكر أكثر من مرة بأنه “لايهمه” ولايبالي بأيا كان لأنه “مدعوم” وهدد أكثر من مرة بالانتقام من كل من يشتكي عليه.
أتمنى أن تأخذوا القضية على محمل الجد ووضع حد لهذا المخرب وإنزال أشد مايستحق من عقوبات.
وشكرا لكم وبارك الله بكل شخص محب لوطنه وغيور على مصلحة البلد وعزة ورفعة قيادتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة وبعد يرجى نشر شكوانا المرفقة في منبركم الذي يحما هموم الوطن والمواطنين.
مع قدوم فصل الصيف أصبح تقنين الكهرباء الذي يساوي 18 ساعة في اليوم صعباً جداً في مناطق ومدن محافظة ريف دمشق حيث أن انقطاع الكهرباء عن البرادات والمجمدات لمدة أربع ساعات متواصلة وتغذيتها بساعتين فقط يؤثر على المحتويات من أغذية وأدوية وغيرها. المشكلة هو أن هذا التقنين غير عادل مقارنة مع المناطق المصنفة بمحافظة دمشق وهو 12 ساعة أو أقل . نحن نقدر ظروف البلد ولا نطالب بتوفير الطاقة اللازمة بغض النظر عن الواقع الحالي الصعب ولكن نطالب بعادلة التقنين وعدم التميز وأن يتقاسم الجميع الظروف الصعبة بالتساوي. قد يكون هناك خصوصية لبعض الأحياء في قلب العاصمة ومحيطها القريب ويكون التقنين فيها قليل، أما تطبيق القاعدة بشكل أعمى بين مناطق مشابهة ومتداخلة ولكن مصنفة إدارياً بين محافظتين فهذا غير منطقي وغير عادل. فمثلاً ليشرح لنا مسؤول في وزارة الكهرباء بشكل علمي ومفصل ودقيق ماهو الفارق بين حي مشروع دمر(تقنين أقل) ومدينة ضاحية قدسيا المجاورة وكذلك بين مدينة جرمانا وبين أحياء الشاغور والتضامن والمزة … الخ، علماً بأنه في مدينة ضاحية قدسيا مثلاً شبكة كهربائية أرضية ونظامية مقارنة مع بعض الشبكات العشوائية في بعض أحياء محافطة مدينة دمشق. وأنه تتواحد في مدن وأحياء ريف دمشق مراكز طبية ومشافي ومحلات تجارية ومطاعم واحتياجات الكهرباء تحتاج إلى الطاقة الكهربائية مثلها مثل أحياء المصنفة بأحياء محافظة دمشق وسكان متشابهون في المستويات العلمية والإنسانية واحتياجات الطاقة الكهربائية.
أسعد الله أوقاتكم بكل الخير اسعد الله كل العاملين في موقعكم الكريم نرجو من موقعكم الكريم إيصال صوتنا إلى رئاسة مجلس الوزراء حول مخالفة الحاكم لقرار مجلس النقد والتسليف 406/م.ن/ب4 الصادرفي العام 2008والمتضمن اسس منح القروض السكنية للعاملين في مصرف سوريا المركزي والمصارف العامة , وقد تم تنفيذ القرار ومنح القروض السكنية للعاملين في جميع المصارف العامة بسوريا ما عدا العاملين في مصرف سوريا المركزي . وكانت الحجّة التي ساقها الحاكم حينها أنّه لا يوجد سياسة اقراض بالمصرف المركزي, ومطلع العام 2011 تم تعديل قانون المصرف بما يتيح منح هذا القرض وقد اعترف الحاكم نفسه على شاشة الفضائية السورية بأنه لم يعد هناك مانع من منح القرض لدى سؤال أحد المواطنين له وذلك بعد تعديل المادة 28 لعام 2003 والآن وبعد مرور ثلاث سنوات أخرى زيادةعلى السنوات الثلات لتعديل تلك المادة نكون قد تأخرنا عن الإستفادة من القرض لست سنوات وفي العام كان سعر المنزل بحدود المليون والنصف وأصبح الآن أكثر من 8 ملايين لنفس المنزل أي انه فوّت علينا فرصة العمر بهذا التأخير على الرغم من رفع قيمة القرض الآن إلى ثلاثة ملايين بعد أن كان مليون في البداية وبعدها مليون ونصف هذا على صعيد القرض المنتظر
وهناك ظلم كبير بتقييم الحوافز لديه فمن لا يستحق ومقرّب منه مدلل
هامش: فرع دمشق واللاذقية وطرطوس يعمل كل فرع منهم عن فرعين وأكثر وبدل أن يتم زيادة الحوافز لم يتم منحها علما” بأنه تضاعفت أرباح كل فرع من هذه الفروع. لكم الشكر الجزيل , إهتمامكم يستحق الاحترام
سعد الله أوقاتكم بكل الخير
صدرت عدة مراسيم اعفاء وجدولة القروض في الفترة الماضيه
لماذا لم يصدر مرسوم اعفاء القروض السكنيةوجدولتها وهم الأشد فقرا” وعوزا” ومعظمهم في هذه الازمة لا يجد قوت يومه
ومصرف التسليف الشعبي لم يلتزم بقرار الإعفاء من غرامات وفوائد التاخير
نرجو المتابعه والاهتمام وخصوصا” بالنسبة للقروض السكنية التي لا تتجاوز الـ1500000 (مليون ونصف المليون)
جزيل الشكر لكم
تحية طيبة
هل وصل إلى القيادة انه تم ضرب احد الطالبات المتقدمة لامتحان الشهادة الثانوية في احدى المراكز الامتحانية في الاعظمية ( مدرسة الايباء العربي ) من قبل احدى المراقبات وقالت ( انا مدعومة ومن مابدو يكتب تقرير وانا بوصلو وانا ماعندي اولاد وجاي لاقهركم )
كما قامت تلك المراقبة بتغيير اماكن الطلاب حتى قبل توزيع اسئلة الامتحان
والخلود لرسالتنا
مبروك لسوريا بشارها العظيم
نا أحد المتقدمين لمسابقة مصرف سورية المركزي عن فرع اللاذقية , لحملة شهادتي الاقتصاد والحقوق ﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ( ﺭﺌﻴﺱ ﺸﻌﺒﺔ ) ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ في مصرف سورية المركزي بدمشق وفروعه بالمحافظات وحيث انّه صدر القرار رقم ( 504 /ح ) تاريخ 30/5/2013 المتضمن اسماء الناجحين في المسابقة المذكورة اعلاه وكنت احد الناجحين فيها . وحيث انه يسقط حق الناجحين الغير معينين بانتهاء مدة السنة التي تلي قرار نشر اسماء الناجحين حسب القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وبما انه لم يبقى سوى ايام لتنتهي المدة نرجو من صفحتكم متابعة موضوعنا مع المعنيين لتعذر تواصلنا معهم شاكرين جهودكم https://www.facebook.com/groups/179960745386524/ شوفو التعليقات عالرابط بالبوست https://www.facebook.com/groups/179960745386524/ هي رابط صفحة المصرف البوست الرابع شوف كلام العالم عديل أسماء الناجحين في مسابقة حملة الإجازة في الاقتصاد والحقوق http://banquecentrale.gov.sy/Contact/jobs-ar/contest27.pdf banquecentrale.gov.sy banquecentrale.gov.sy
اكبر هم الجالية السورية بسويسرا محرومةمن الانتخابات
السيد الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي
تحية عربية :
مقدمه:الناجحون في مسابقة مصرف سورية المركزي
نعرض لسيادتكم مايلي:
تقدمنا إلى مسابقة مصرف سورية المركزي المعلن عنها بتاريخ 28/6/2011 وصدرت أسماء الناجحين في المسابقة بالقرار رقم 504 تاريخ 30/5/2013 واستمرت المسابقة لمدة ثلاث سنوات تقريبا تخللها تعديلات لأسماء الناجحين وإجراءات روتينية ورسمية أخرت التعيين لغاية شباط من عام 2014 .وتم تعيين قسم من الناجحين في المسابقة معظمهم في محافظة دمشق وباقي المحافظات تم تعيين عدد محدود جدا من (2 إلى 4) ناجحين . وقد أحال السيد حاكم مصرف سورية المركزي بقية أسماء الناجحين في المسابقة إلى رئاسة مجلس الوزراء. وحيث أن آخر موعد للتعيين وفق القوانين والأنظمة النافذة ينتهي بتاريخ 30/5/2014 .لذا نرجو من سيادتكم الاهتمام والنظر في وضعنا نحن الناجحون وتعييننا في وزارات الدولة ومؤسساتها أسوة بباقي المسابقات كمسابقة وزارة العدل ومسابقة وزارة المالية .
تفضلوا بقبول فائق الاحترام
شاكرين رعايتكم الكريمة
الناجحون في مسابقة مصرف سورية المركزي
الأحد 11/5/2014
تحية عربية
ردا على الرفيق عضو قيادة الفرقة
لقد نشرنا سابقا عن اﻷشخاص المسؤولة عن الحراسة في بلدة الصبورة وانت وكل اﻷهالي تعلمون من هم وما سلوكهم وكيف هي تصرفاتهم وانهم ليسو من اصحاب القبول الشعبي في القرية
ولكن حتى اﻷن لم يتغيير شيء ولم نلقى اي تعاطي بالموضوع من قبل احد
هذه المشكلة انت قريب منها رفيق ولست بحاجة ﻷن يخبرك بها احد
نرجو منك ومن الرفاق في الحزب ابداء اهتمام اكثر في هذا الموضوع
من اﻷخر بدنا رفاق بعثيين نثق فيهن يقومو بهاد الواجب
ولك وللجميع الشكر على هذه المبادرة واﻷهتمام
عاشت سوريا وعاش البعث
والخلود لرسالتنا
تحية عربية
كلامي موجه الى الرفاق واﻷخوة المواطنين اللذين قاموا بمشاركة همومهم في هذه الفسحة المنشئة لطرح ومشاركة الهموم
اخواني سؤالي لكم
كم من الهموم والتساؤولات التي طرحتوها لاقت آذان صاغية وصدى عند المسؤولين عن حلها او هل هناك شيء قد حل منها او يصار الى حله
ارجو منكم التفاعل مع هذا المنشور لنوسع بقعة الضوء على مشكلاتنا والغاية اﻷولى هي عدم تفاقم هذه المشاكل وبالتالي الحفاظ على بلدنا
رفيقكم خالد نبعة عضو قيادة فرقة الصبورة الثانية
والخلود لرسالتنا
تحية عربية
رفاقنا كثرة الشكاوى والمشاكل والهموم ممن يسمون لجان احياء او حراسات ﻷنهم يختارون بطريقة فردية وغالبا ممن عرفو باﻷخلاق السيئة
هذه ليست قضية الصبورة في ريف دمشق وحدها انما هموم ومشاكل اغلب اهلنا واخواننا نرجو النظر بعين الاهتمام لهذا الموضوع
والخلود لرسالتنا
الى كل اصحاب القرار
سؤال واحد
لجان الاحياء في حماه تركيبه مختلفه عن باقي البشر
اليكم قصتنا يا احباب بلدنا
عندما نجتمع ونقرر ونعتمد خطه للعمل ونبدء العمل من المفروض ان نتعاون نتفاجىء برئيس اللجنه يعكس خطة عملنا ويتجه نحو اتجاه ليس منا ولم نتفق عليه ولا نرغب بوجوده اصلا
والمشكله انه ينقل كلامنا حتى نضيع بحروب القيل والقال دون ان نعرف من ولماذا هذه الحروب وبدل ان يتعاون معنا يتامر علينا وكاننا صور يجب ان تعلق اسماءنا على الحائط دون راي او قرار والمشكله اننا نقلنا الصوره الى رئيس مجلس المدينه وقرر ان يجتمع معنا الا انه لم يتذكر ذلك الوعد ونحنا بعد ان فرقنا وزرع الحقد بيننا رئيس لجنتنا لم نتفق ولا نريد ان نتفق
ومشان الله حلواااااااااااااااااااااااااا لجنة حي الفيحاء واحد لان رئيس اللجنه يبحث عن مصلحته الخاصه وانشاء الله عمره محد يورت واعضاء اللجنه عالم فوق وعالم تحت وعالم بس صور لا يحق لها حتى حق المشاركه بالكلام يعني حتى اذا بدو يحكي بوقاحه رئيس اللجنه يقول للعضو ابن الحي الكملف على الحي انت مالك دخل ونحنا منعرف شو عما نعمل وكان العضو ابن الحي صوره وجدت من اجل ان تراها اهل الحي وتسبها فقط واصحاب القرار
اقصد رئيس اللجنه وجماعته او ……
لهم حق الاختيار والقرار والباقي لساتهم صغار وسلموا لي على هيك لجنه وع المسؤول الي اختار لانه دور على من يزرع الفرقه بهيك ايام بين اعضاء اللجنه بحجة انه صاحب قرار بدل ان يلم شمل اللجنه بروح المحبه والتفاهم والعمل المشترك
وسامحونا نشرنا غسيلنا من كتر همنا
تحية عربية
مبارك الجلاء الى جلاء جديد ودحر للأرهاب بهمتكم رفاقنا وعزمتكم
رفاقكم في بلدة الصبورة
والخلود لرسالتنا
تحية عربية
نرجو رفاقنا اخذ موضوع الكتيبة البعثية في الصبورة على محمل الاهتمام والتاكيد على نوعية رفاقنا في الكتيبة وعمرهم وقبولهم الشعبي وتفرغهم
الموضوع هام جدا وحساس نرجو ونأمل متابعته
نحن قدوة يحتذى بنا رفاقنا
والخلود لرسالتنا
بناءً على ثقتنا بشبكتكم وعلمنا اليقين بأن صوتنا سيصل لأصحاب القرار في مدينتنا الغالية حلب الشهباء عبرها لذلك جئنا نعرض مايلي……… نحن سكان منطقة العزيزية نرجو أصحاب القرار المهتمين براحة المواطن وخدمة مصالحه وراحته أن ينصفونا ويقومو بتبديل مختار العزيزية الذي لا يفقه من المخترة شيئا إلا الختم وقبض المال حيث أنه وخلال الأزمة التي تمر بها بلدنا الغالي لم يقدم للمنطقة شيئا لا على صعيد الخدمات ولا على أي صعيد أخر والأعظم من ذلك يعامل المراجعين هو وإبنه أسوأ معاملة تصل للشتم وضرب المراجع في بعض الأحيان علماً بأن عمره أكثر من ثمانين عاماً ونحن في منطقة مثل منطقتنا الواقعة في وسط المدينة بحاجة لمختار شاب ونشيط يسهر على خدمة المنطقة وسكانها والمساعدة في كل مايحتاجه السكان لذلك نأمل من المسؤولين إن كانو يتابعون الإنترنيت ويهمهم المواطن ومصلحته أن ينصفونا. ويعينوا مختاراً جديداً للمنطقة ….. شاكرين تعاون كل إنسان عنده الغيرة على بلدنا ومواطننا والشكر الأكبر لشبكتكم الكريمة راجين المتابعة والإهتمام
تحية عربية
اين انتم رفاقنا من همومنا ومشاكلنا في قرية الصبورة في محافظة ريف دمشق
هل هو غض للطرف
ام عدم القدرة على فعل شيئ
ام تنتظرو حتى تصبح قريتنا ساخنة ويتداولها الاعلام حتى يتمم التحرك
لمذا هذا التجاهل
ارجو التوضيح
والخلود لرسالتنا
بالنسبة لمحاربة الفساد
شو مشان رئيس بلدية الصبورة بمحافظة ريف دمشق عم بقولو مدعوم وما حدا بيقدرلو صح هالشي
الله اعلم…..
بس يمكن ويمكن ويمكن
ياليت نخلص بقا من امثالو هو وعصابتو
تعبنا بكفي
تحية عربية
ايها الرفاق
بعد هذا الكم من التساؤلات والشكاوى والطروحات هل نفذ شيئ منها او اخذ بعين الاعتبار
ثقتنا بكم كبيرة وجميع رفاقنا واهلنا يعولون عليكم
نحن في بلدة الصبورة في محافظة ريف دمشق ننتظر حلولكم لمشكلاتنا
رفاقنا نرجو الاهتمام
والخلود لرسالتنا
ثقتنا بكم كبيرة
بيان صادر عن مواطن سوري مقهور
بداية أطلب من كل منافق وصولي كذاب يتاجر بالوطنية من اجل مصلحته ومكتسباته أن يخرس تماما” .. وأقول لهم أنتم من أوصلتم البلد الى ما هي عليه من فقر مدقع وغلاء فاحش حوّل حياة الناس الى جحيم لا يطاق .. وجعل كل الحكومات تقف عاجزة امام الوضع الذي ما عاد يخفى على قريب أو بعيد وقد يتجرأ منافق ويتهمني بالتحريض على امن سورية.. أقول له خسئت وخسئ أمثالك.. فمن يحب سورية يقول كلمة الحق وينقل نبض الشارع الى سيد الوطن بكل امانة وصدق ..فالوضع لم يعد يحتمل مزيدا من المجاملات ولا البحث عن المكاسب او حضور الولائم والمهرجانات التي تباع فيها الشعارات بأقل من سعر الفجل
يا قائد البلاد والعباد .. كل السوريون غاضبون حانقون متوترون.. ويتمنون الخير لك وللوطن .. كلهم بانتظار قرار حاسم منك شخصيا .. يطيح برؤوس الفاسدين الكبير قبل الصغير.. ولا احد يمتلك هذه الشجاعة سواك .. الشعب السوري حر شعب كريم صاحب كرامة ولكن السياسات العرجاء والخرقاء للحكومات جعلته يعيش اسوأ معيشة .. وأسوأ حال ..
أقول “احذروا الحر أذا أهين واتقوا صولة الحكيم ان استثير” .. لقد تكالبت الكلاب على حياض سورية نهشا” وتشويها” وإفسادا” .. وحولونا الى متسولين امام عتبات الاخرين الذين نالوا من كرامتنا وحطّوا من قيمتنا وسخروا من عنفوان السوريون.. إن من أوصلنا إلى حافة الموت أشخاص احتلوا صفوفا متقدمة .. رسموا السياسات ووضعوا الخطط التي تدر عليهم وعلى سلالاتهم النجسة المال الوفير والخير الكثير وتركوا السوريون يئنون جوعا وفقرا .. إن البلد ليس بخير وان الفاسدين قد نجحوا الى حد كبير في زعزعة اوصاله .. إن السوريون كافة يشعرون بخطورة المرحلة ويألمون لهذا الحال المتردي الذي وصلنا إليه..إن كرامة طفل سوري اغلى واعز وأثمن من كل الفاسدين ومن كل المسؤولين الذين أثروا على حساب فقراء الوطن .. كلنا يدرك ان هناك مؤامرة على سورية وعلى السوريون.. كلهم يريدون لنا أن نركع …. واجزم أن سورية لن تركع ولن يرضى لنا سيد الوطن أن نركع …وكلنا مع سورية قوية متماسكة .. إننا مع قائدنا بشار الاسد.. ونقول له ان سيوف كل السوريون معك على الفاسدين .. وكل الشعب معك .. ولن يخذلك ورب العرش لن يخذلك ….. ولذلك ننتظر من سيد الوطن صاحب المبادرات ان يأخذ بالحل السريع والناجح والذي يشفي غليل كل السوريون وذلك بالقبض على الاشخاص الذين امتلكوا الثروة والمال والجاه من دماء السوريين ولا اريد ان اذكر اسماءهم فلدى الاجهزة الامنية الاسماء بالكامل.
لا نريد حبسهم ولا نريد بهدلتهم .. كل المطلوب فقط اعادة ما سرقوه وما نهبوه.. وأتمنى على كل سوري غيور وسورية غيورة البدء بحملة لجمع التبرعات من الاثرياء النظيفين اصحاب المال الحلال وهو ما تفعله الشعوب الحية حين يتعرض الوطن إلى ظروف استثنائية بدلا” أن نمتهن يوميا من دول تعاملنا معاملة لا تليق بنا لأننا اصبحنا في نظرهم مجرد (شحادين) لا كرامة لنا .. مع اننا أهل الكرامة واهل المرؤة .. واستذكر بكل احترام الحملات التي قام بها السوريون للشعب العراقي الشقيق ولأهلنا في لبنان وغزة.. حينما كنا اول من بادر واجزل من اعطى .. وها انا أقولها بملء الفم ومعي كل السوريين المحبين للقائد بشار والمحبين لسورية والمشفقين عليها .. لا لرفع الاسعار …. لا للفساد .. لا للمنافقين .. نعم لمحاسبة الفاسدين فورا .. نعم لاسترداد اموال السوريين منهم ..
وأهمس في إذن القائد: أرجوك يا سيد الوطن ان تجعل منهم عبرة لكل معتبر ..
معك حق
تحية عربية
كل عام وانتم بخير
ارجو النظر في موضوع من يقومون بحراسة البلدة وما يقومون به من عمليات اطلاق نار عشوائية غير انهم من اكثر اﻷشخاض سوءا في بلدتنا بلدة الصبورة في ريف دمشق
كما اود ان اسأل ما العائق في تشكيل كتيبة بعثية في بلدتنا حيث انه ليس لنا ثقة الا في رفاقنا في البعث بكل صراحة هذا لسان حال الشرفاء في بلدي اما اصحاب المنافع الخاصة والنفوس الضعيفة فلا يروق لهم ذلك ارجو الاهتمام واخذ الموضوع على محمل الجد
والخلود لرسالتنا
تحية عربية
يرجى النظر في الموضوع ﻷهميته
والخلود لرسالتنا
نعاني نحن طلاب كلية العلوم بعد انتقالنا من كليتنا في منطقلة التل من الضياع والتأخر باصدار نتائج الامتحانات اضافة لتشتت الطلاب في الحضور والامتحانات بين كليات الشريعة والحقوق والفنون ومعهد الهندسي والاقتصاد وغيرها
حيث اننا نفتقد الحالة الجميلة التي كنا نعيشها في التل مع الدكاترة في المحاضرات والنقاشات
فاليوم عدد الطلاب الذين بحضرون قليل جدا وهناك الكثير من الضياع نتيجة بعد المكاتب الادارية عن بعضها
علما أن الدوام بكلية الشريعة في قاعات سيئة ومظلمة وغير مجهزة
والحق يقال أن الهيئة الادارية تعمل لتحسين الوضغ ولكن المشاكل أكبر ويجب حلها من مستوى أعلى
وتتمثل أولا واخيرا ببناء خاص بكليتنا او بالعودة لكليتنا في التل وعودة الحياة الجامعة فيها لطبيعتها
والتواصل الفعال بين الدكاترة والطلاب وتفعيل حالة الحوار الجديّة والفعاليات المختلفة لكلية العلوم السياسية
تحية لجيشنا الباسل ونطلب من الجهات المعنية الإعلان عن كرم القصر آمنة لرجعة سكانها بعد إن ذاقو مر النزوح والتهجير وشكرا لكل شريف
هذا ما يجري على حاجز الدوار في ضاحية الأسد بحرستا ..
نلاحظ من جديد على دوار ضاحية الأسد بقيادة ( ع . ح ) طلب مكثف للهويات التي تدخل ضاحية الأسد ويتعاملون بسوء كامل مع المواطن يطلب من المواطن عقد اجار وفاتورة كهرباء أو عقد ملكية الشقة واذ لم يكن معك هذه الأوراق فتحجز هويتك على الدوار بفنجرة وكلام سخرية
نبتدي أولاً:
بيكون الواحد جاي من الشام بعجقة الله وسمالله وكرهان حالو ونافد من شي قنص منوصل على دوار الضاحية يلي صار بالنسبة للكل دوار التفاهة وشوفة الحال ياعيب الشوم ياضاحية شو عم يصير فيكي نحنا من عام ال ٩٠ من سكان الضاحية ومافي حدا مابيعرفنا أنو مستأجرين وملاكة ومنعرف الضاحية دخلة دخلة حتة حتة وبيجيك ( ع . ح ) بيطلب ملكية او اوراق البيت لا والأنكا من هيك بيحجز عالم عندو على أي أساس ماعم نفهم مانو سلطة أمنية أبداً هو مؤسسة دفاع وطني شغلته الحرب وأسماء مطلوبين أولا قبل أي كلام أخر واذا تم تكليفه من أي جهة أمنية يرجى عدم التصرف العشوائي لانو ياسيد أبو رامي نحنا سكان ضاحية قبل ماتجي أنت عالضاحية ونطلب من الجهات الرسمية والمعنية التعامل بالموضوع لأن هذا العمل الذي يدعون بأنه أمني هو أمر غير منطقي أبداً ولا يحمل الصفة الأمنية بتاتاً
الرجاء معالجة الأمر قبل تفاقمه وإشمئزاز العالم منه وخصيصاً سكان ضاحية الأسد
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مقطتفات :
رجال ونساء من سكان ضاحية الأسد مدنيين وعسكريين وضباط من سنوات ماضية دمعت عيونون وطلبو ياخدو الهويات ورح يطلعوا برا الضاحية كرمال طلبات أبو رامي من أجل تعريف او عقد أجار وهم من القدامى هل يعقل هذا التصرفات الرعناء
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وملاحظة مهمة: أنو أغلبية الهويات مكتوب عليها عنوان السكن ضاحية الأسد يعتبر هذا من زمن لايقل عن ٥ او ١٠ سنوات يعني والله العظيم اليهود ماعملو هيك مو طبيعي هالتصرفات مو طبيعي مو طبيعي أبداً
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لديكم أوامر أن تنفذوها من القيادة ونحن ليس لنا إعتراض لكن بكل تصرف حسن كل من خارج عن سكان الضاحية يطبق عليه هذا النظام أما سكان الضاحية أعتقد أنه لن يدوم كثيراً تحت تصرفكم كي لاتنزل ولادمعة من عين رجل أو إمرأة على مدخل ضاحية الأسد ياعيب ياعيب شو عم يصير بالعالم
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بس عنجد مو معقول يلي عم يصير بالدوار شي غير لائق من الأحترام عم يبهدلو الضباط والمدنيين وكل الناس بشوارع ضاحية الأسد تتكلم عن هذا الموضوع لكم الأمر والحكم
نحن اصحاب ارض زراعية في منطقة القدموس قرية السعدانة .. تبلغ مساحة الارض بحدود 100دونم تم اعتبارها ارض مخصصة للمنطقة الصناعية في القدموس منذ عشرين عاما وحتى تاريخه لم يحسم امرها .. فقد تعطلت مصالحنا كمالكين للأرض حيث لانستطيع الاشادة عليها كما انه لانستطيع بيعها ؟؟؟ القصة برمتها متعلقة ببعض الفاسدين في مجلس بلدية القدموس بالتواطؤ مع بعض أصحاب العقارات والمتنفذين في القدموس حيث ان موقع الارض المخصصة للمنطقة الصناعية حاليا بالقرب من فيلا طبيب معروف تعمل زوجته موظفة في بلدية القدموس وهي عضو في المجلس ولأن الفيلا قريبة من الارض بحدود 500 متر فصاحبها يحارب إقامة المنطقة الصناعية لكي لاتزعجه تبعاتها ؟؟؟ وتم عرقلة الموضوع بالتواطؤ مع اعضاء مجلس المدينة حتى بعد أن صدر قرار الاستملاك تم إعادة الموضوع للصفر حيث تم اقتراح نقل المنطقة الى ارض اخرى املاك دولة بالقرب من الفرن الالي في القدموس .. وهنا الطامة الكبرى حيث ان بعض المتنفذين واصحاب العقارات ورجال القانون قاموا باستقطاع وضم حزء من تلك الارض لاملاكهم الخاصة وبالتالي لا مصلحة لهم بنقل المنطقة الصناعية للأرض الجديدة لأنها ستفتح عليهم ابواب الجحيم وتكشف تجاوزاتهم الكبيرة وبين هذا وذاك لايزال اصحاب الارض ينتظرون البت في القضية حيث قاموا بعرض الموضوع على المحافظة مرات عدة واخرها كان عند زيارة محافظ طرطوس الى القدموس في شهر كانون الثاني 2014 حيث قال المحافظ أمنوا ارض اخرى ونحن جاهزون؟؟؟ هل يعقل هذا ؟؟ ولدى مراجعة مجلس البلدة في القدموس والسؤال عن اخر التطورات اجاب احد الاعضاء حرفيا (انتظروا مئة عام اخرى وستحل القضية)…؟؟؟ لماذا هذا الاستهتار والذل ؟؟؟ نحن اصحاب الارض بعضنا لايملك غيرها لنا الحق في التصرف بأرضنا فإما تستملك ويصرف بدل الاستملاك وإما تنقل لنستطيع التصرف بها كبقية المواطنين … هذا فساد علني يديره اعضاء مجلس بلدة القدموس بالتواطؤ مع رجال القانون وتجار العقارات في القدموس … نرجوا متابعة الموضوع لأنه طفح الكيل حقا
نحن المعلمين الوكلاء في محافظة الرقة نعاني من عدم صرف رواتبنا ومستحقاتنا منذ العام الماضي واصبحنا في منتصف الفصل الثاني ونطالب وزارة التربية بنقل الرواتب الى محافظة الحسكة بدل دير الزور لفساد المحاسبين ولأمان محافظة الحسكة واستقرارها
والخلود لرسالةامتنا العربية
حل مشكلة السكن لكل ليست في عدد المساكن لكن في شروط التوزيع والاكتتاب ويجب أن تضمن:
1 – لكل أسرة لاتملك سكن ولا يمكن أن تملكه يوما عن طريق الشراء أو الأرث
2 – لا يسلم المنزل الا بموجب صك زواج
3- المكتتبين لمن يبلغ من العمر 25 عاما
4 – على الدولة أن تعلن عن اكتتاب على السكن يشمل طلب وبراءة ذمة من المالية للمكتب وأطولة الذين هم على قيد الحياة حيث تجمع البيانات و بدون أي مبالغ مالية تدرس الطلبات وتعطى النقاط حسب الوضع المادي وعدد أفراد الأسره و العمر والحاجة ويسدد المستفيد أقساط حسب دخلة ويكون المنزل بسعر التكلفة فقط أهم شيئ في الحياة المكسن ومن لا يملك مسكن لا حياة له يجب ان يكون السكن للفقراء وهذا يقع على عاتق الدولة هي ملزمة بذلك
التاجر و الفاسدين يتحكمون في كل شيئ الى متى يظل الفقير المستضعف هكذا
نحن نريد السكن والعمل والعيش مثل العالم
عمري 40 عاما لا أملك شيئ في وطني ربي كما خلقتني الى متى
نحن عمال التعقيم في مشفى الأسد الجامعي بدمشق حيث نعمل بشكل مياومة عند متعهد أعمال التعقيم (وهو طبيب) ونتقاضى أجر يومي قدره 250 ليرة سورية، وأي تأخير أو غياب حتى يوم الجمعة يُخصم من هذا الأجر مع أن العمل شاق وصعب وفيه نسبة كبيرة من الخطورة. .
نحن نعتقد أن أجر العامل بالنسبة لقيمة العقد الذي يتلقاه المتعهد من المشفي يجب أن يكون أكبر من ذلك بكثير فلا يعقل أن يوجد راتب حالياً بهذه القيمة علماً ً أن العمال هم من الذين يحملون شهادات وطلاب جامعات. فعمل شاق لمدة 8 ساعات لايكفي لشراء سندويشة أو أجرة مواصلات في النقل العام، ولكن المتعهد يستغل حاجة الناس للعمل ويعطي هذا الأجر البخس.
لقد تقدمنا بشكوى إلى وزارة العمل وبالفعل قامت لجنة من وزارة العمل بالذهاب إلى المشفى وعلم المتعهد بذلك وهددنا، وجبرنا على نقول أمام اللجنة أننا نتقاضى راتب شهري قدره 17000 ل. س بدلاً من الراتب الحقيقي الذي نتقضاه وهو 7000 ل.س. وعندها عرفنا تماماً قيمة الراتب الحقيقي، عوضاً ً من أن تقابلنا اللجنة بشكل بعيد عن أين المتعهد وبشكل مغلق حكوا معنا على الملأ وقد أرسل المتعهد شخص يستمع إلى أجوبتنا وبالتالي وباعتبار معظمنا فتيات ونسوى خفنا على لقمة عيشنا وذكرنا ما أراده المتعهد.
لقد اتضح فعلاً أن المتعهد يسرق شهرياً 10000 ل.س من راتبنا أي أكثر من نصفه وما زال. نرجوا ة نشر محتوى هذه الرسالة ليعلم بها اتحاد العمال ووزارة العمل و أن تتحرك النيابة العامة وتحقق مع المتعهد بتهمة سرقة رواتبنا بشكل يؤدي إلى معرفة الحقيقة مع ضمان حقوقنا.
” المعضمية” بلا مياه
يعاني سكان المعضمية من انقطاع المياه منذ أكثر من عشرة أيام, وبدون إنذار مسبق.
وعند مراجعة المسؤولين في مؤسسة المياه كان الرد غير مقنع, لأبسط السكان فيها, وكلهم يقول: تحملنا انقطاع الكهرباء لأكثر من سبعة شهور, بحجة الوضع الأمني للمعضمية, ولم يبادر احدنا حتى بالشكوى لأي جهة, وتعاونا مع الجهات الأمنية بهذا المجال.
ولكن أن يتم قطع المياه بدون سبب فهذا شيء لايحتمل ولا يمكن التغاضي عنه حتى ولو كان امنيا.
وكلُ يلقي بالمسؤولية على غيره:
فمؤسسة المياه تقول أن بعض رجال الأمن قام بقطعها,”بحجة أن هذا إجراء امني”, وعند مراجعة الجهات الأمنية استغربوا الحديث كله ونفوا أن يكون لهم أي صلة بقطع المياه عن السكان.
وصرح احدهم بقوله: أن ذلك بعيد كل البعد عن الواقع وليس لنا أي يد بقطع المياه عن المنطقة.
والأهالي يتساءلون الى من يتوجهون لحل مشكلتهم, فيما الكل ينفي مسؤوليته عن ذلك.
نشكر العاملين بشركات الكهرباء وتفانيهم وجهودهم الجبارة، واحببت ان القي الضوء على موضوع التقنين.
ان بلدة قدسيا تعاني من موضوع الكهرباء كثير من العائلات لا تجد تدفئة الا عن طريق الكهرباء وذلك لسوء الأحوال المادية وغلاء المازوت والبنزين، إن تسعيرة لتر المازوت بقدسيا 130 واحيانا 110 وسعر لتر البانزين يصل احيانا ل250 ليرة سورية وكل هذا الغلاء لعدم دخول شركات المازوت التابعة للدولة، بينمى تدخل سيارات المازوت الخاصة التي تفرض علينا سعر اللتر الواحد ب 105 او 110 .
نرجع لموضوع الكهرباء والتقنين… الكهرباء تصل لقدسيا بقوة 110 ل 160 وتنقطع ساعتين وترجع 5 دقائق واحياننا لا تاتي نهائيا. لو كان التقنين كل 3 ساعات متواصلة أفضل من انقطاع التيار وعودته ثم نفس العملية على مدار الساعة حرق الأعصاب أصبح كبيرا، واولادي أرى على وجوههم الأكتئاب ولون أيديهم مائل للزرقة من البرد.
ما الحل…. الحل بسيط لكن بيد من عملية التقنين، كل 3 ساعات أو 4 ساعات تقطع ساعتين عندها نحن بخير نستطيع ان نتحمم ونغسل ونتدفئ أرجوكم لاقولنا حل.
أرجو المساهمة بإيصال هذه الرسالة إلى “من هو في موضع الاختصاص ” إذا أمكن ذلك … لأنها مأساة حقيقية إن لم يعالج الموضوع (سيزداد عدد العائلات التي ستحتاج إلى المساعدة أضعافا …) وكأن المطلوب معاقبتنا …..
برسم السيد وزير الدفاع
السلام عليكم
نحنا مواطنين سوريين من اللاذقية _ جبلة _ طرطوس والساحل عموما موظفين (ذكور وأناث) مدنيين في حلب في مطار النيرب العسكري (المصنع 419 ) تهجرنا من حلب وخسرنا بيوتنا ومتاعنا ونزحنا بملابسنا فقط الى محافظتنا وقرانا ونعاني من صعوبة بالذهاب الى مقر عملنا بحلب نتيجة أنعدام الأمان وانتشار العصابات الأرهابية المسلحة وتحول مكان عملنا الى خط تماس ومواجهة مع المجموعات الإرهابية من جبهة النصرة والجيش الحر ورغم ذلك لا يتم مراعاة هذا من قبل المسؤولين عنا إذ أنه قد تم تحويل جزء كبير من رواتبنا بمبالغ تتجاوز 30 مليون ليرة الى خزينة الدولة بحجة عدم الحضور الى المصنع بالرغم من كون المصنع محاصر و حتى الضباط لم تكن تستطيع الألتحاق فيه. وإضافة الى ذلك صدرت قرارات بفصل العاملات المدنيات في حال عدم حضورهم الى حلب هذا الشهر مع أننا عمال دائمين في الدولة نتوسل لكم أن توصل صوتنا للسيد وزير الدفاع لندبنا أو نقلنا الى محافظاتنا حتى عودة الأمان والأمن فنحن من قدمنا قوافل الشهداء لحماية الوطن وسرقت بيوتنا في حلب ولم يبقى لنا سوى هذا الراتب لنعيش منه نرجوكم أيصال شكوانا للجهات المعنية أسوة ببقية العمال الذي تم ندبهم الى محافظاتهم ومرعاة ظروفهم وخصوصا السيدات إذ أنه من المستحيل الذهاب الى حلب لعدم وجود الأمان ومكان أقامة لهم، علما بأننا (الموظفين الذكور) نسافر الى حلب شهريا بعد فتح طريق خناصر ونحقق نسبة مدوامة وأقامة داخل المطار ونقبض رواتبنا بأنفسنا ونعود، والمشكلة الأساسية هي بوضع النساء وشكرا لمنبركم الكريم ***********************************************
ولكم جزيل الشكر في كل الأحوال
اليوم صدر قرار القيادة القطرية للحزب بتشكيل قيادة شعبة جديدة لمدينة السلمية المستغرب هو المحافظة على نفس القيادة السابقة علما انها غير مرغوبة فيها وغير جديرة .لم نشاهد هذه القيادة في الازمة لا بالشارع ولا من خلال المتابعة ..نرجو تشكيل قيادة جدية للحزب .او سنخسر الحزب في هذه المدينة .ولكم الشكر
القيادة القطرية المحترمة
ساعيد كتابة التعليق لانني لا اريد ان افقد الثقة بالحزب ارجوكم المتابعة والتحقيق لكي لايكون الحزب راس الفساد في الوطن
احد اعضاء قيادة فرع جامعة تشرين يقوم الضغط على قيادات الشعب الجديدة من اجل تشكيل اقربائه كمتفرغي فرق رغم ان بعضهم لا ينتمي لفرع الجامعة وجرى نقلهم من فرع حماه قبل اسبوع لغرض تفريغهم رغم عدم وصول اوراق النقل الرسمية
ارجوكم تابعو الموضوع لتتاكدو من مصداقية ما اقول لان هذه التصرفات ستبعد الحزب عن جماهيره وستكون التغييرات التي جرت مجرد استبدال فاسد قديم بفاسد جديد
لانطلب منكم الا اجراء تحقيق بسيط بالموضوع لتصلو الى حقيقة من استغل ثقة الحزب به من اجل محسوبياته الضيقة جدا والخلود لرسالتنا
معقول سمعنا أنكم تروجون لعبد الفتاح عوض أنه سيعود رئيس تحرير لجريدة الثورة وهو مدير في صحيفة الوطن مع انني أكاد اجزم انه يرتبط بفورة السعودية هو وعلي أغا وهني حمدان ومصطفى السيد وعلي حمرة الذي انشق بعضهم وينبح من الخارج علينا وينكم يا قيادة حتى تسكتوا عن هؤلاء وأين الأجهزة الأمنية من هؤلاء المتآمرين في قناع وطني نحنا صرنا نخاف منهم يعملوا شي لنا ونحنا بنات وعاملين مافيات للتغلغل في أجهزة الدولة ومعهم فلل من الرخيصين والمستفيدين خدوا كلامي على محمل الجد والسكوت عليهم خيانة للرئيس
لماذا نخطئ دائما في سورية في اختيار قادة ومديري شركاتنا ومؤسساتنا العامة ؟؟؟؟؟.
.. بقلم : عبد الرحمن تيشوري
لماذا لم نتمكن حتى الان من اختيار قادة ومديرين فعالين يطوروا مؤسساتهم وشركاتهم وينقلوها من الخسارة والهدر والترهل الى الربح والنجاح والمبادرة؟؟؟
– اختيار المديرين الجيدين امر صعب بلا شك ونحن سيئيون جدا في هذا والدليل واضح
– كثيرا ما نشكو ( مواطنين وموظفين ومسؤولين كبار من تدني اداء من يديرون الشركات او المؤسسات وحتى الحكومات ايضا ونتحدث عن سوء ادائهم ونتحسر كثيرا على عدم كفائتهم ولا مبالاتهم وافتقارهم للقدرة على التعامل مع المشكلات وحلها
– وعندما نحاول التخلص من القادة والمديرين الفاشلين فاننا نكرر اختيار نفس النماذج؟؟؟؟!!!!!
– فنجد انفسنا وقد عدنا الى نقطة الصفر
– فلماذا يحدث هذا في سورية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
– ولماذا لم نتمكن حتى الان من اختيار مديرين مؤهلين؟؟؟
– علما اننا احدثنا معهد وطني لتدريب المديرين بالتعاون مع فرنسا لكن حكومة عطري قضت عليه وافرغته من مضمونه ما السبب ؟؟؟؟؟
– سياسة البلد يخربها شخص ما السبب ؟؟؟؟
– شخص مؤهل تأهيل عالي جدا يعمل تحت امرة من هو ادنى تأهيلا اليس ذلك كارثة وطنية ؟؟؟؟؟
نرجو الاهتمام بهذا الموضوع نظراً لخطورته على الصناعة السورية
شكوى لعرضها ومناقشتها على برنامج سلطة الصحافة أو أحد البرامج التي تناقش آلام المواطنين
أنا مواطن سوري اسمي محمد عمران من مدينة حلب الشهباء وأمتلك منشأة صناعية لصناعة آلات التعبئة والتغليف منذ خمس وعشرين عاماً نصدر منتجاتنا إلى السوق العالمية بالإضافة إلى السوق المحلية.
منذ فترة صدر قرار عن مجلس الوزراء بمنع تصدير الآلات الصناعية المستوردة بهدف منع خروج المعامل من سوريا ومنع هجرة الصناعيين.
ولكن للأسف تم تفسير القرار من قبل الجمارك والمنافذ الحدودية على أنه تم منع كافة الآلات حتى المصنعة محلياً أي صناعاتنا الغير مستوردة، وتم إيقاف التصدير من المنافذ الحدودية ومنعنا من التصدير وكذلك العشرات من الشركات الهندسية المصنعة للآلات
وقد سمعنا أنه في وزارة الاقتصاد سيتم رفع طلب إلى مجلس الوزراء لاستثناء الآلات المصنعة محلياً لأن منع تصديرها يعني إيقاف كافة المعامل التي تصدر خارج سوريا وتشريد الآلاف من العمال والتسبب بخسارة كبيرة في الصناعة السورية وغيرها من الأضرار على الدولة والمواطنين.
قدمنا طلب إلى غرفة صناعة حلب بهذا الخصوص وهم رفعوا طلب استثناء إلى مجلس الوزراء عن طريق اتحاد غرف الصناعة السورية
وحتى الآن لا يوجد رد من مجلس الوزراء ونحن نضع الآلات الجاهزة للتصدير في مستودعات في اللاذقية وندفع أجور باهظة، وندفع غرامات تأخير عن العقود المبرمة مع الزبائن وخسارات شديدة وكذلك حال كافة الصناعيين في سوريا.
نرجو منكم طلب إصدار تعميم باستثناء الآلات المصنعة محلياً من مجلس الوزراء وبأسرع وقت ممكن للتخفيف من معاناتنا في هذا الأمر.
كنت متوجها الى زيارة احد الاصدقاء في مساكن البحوث والطريق الوحيد للذهاب لتلك المنطقة اما بركوب في باص النقل الداخلي الذي باية خطه من تحت جسر الرئيس او طريقة ثانية وهي التكسي “والله اعلم ما التكسي في بلادنا”.
المتعارف عليه في باص النقل الداخلي هو اخذ بطاقة مقابل مبلغ المال المدفوع وهو 30 ليرة سورية التي هي بالنهاية لخزينة الدولة اما السائقين على خطوط النقل الداخلي وبالاخص هذا الخط يأخذون المبلغ من الزبون ويضعونه بالجيبة دون اعطائه هذه القسيمة او البطاقة التي تعود فائدتها للدولة.
لنحسب ما يجينيهه السائق بالاتفاق مع مراقب الخط :في كل رحلة له يكون موجود فوق 100 راكب اي كل رحلة تساوي 3000 ليرة سورية وباليوم الواحد لاتقل عن 10رحلات اي السائق يضع بجبه 30000 لنأخذ بعين الاعتبار رشوة مراقب الخط ومبلغ صغير يتوجب عليه اعطائه للدولة لاجل عدم كشفه بعملية السرقة.
نود اعلامكم بذلك واخذ الامور الواجب تنفيذها لمصلحة الوطن والمواطن لن نعلمك عن اهمية الوطن فأنتم اساتذتنا وشكرا لكم.
السيد رئيس مجلس الوزراء
السيد وزير المالية
السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل
هل وصل بكم الامر الى النظر للمواطن والموظف على انه عقيم لا يملك عقل ولا دراية وانكم الوحيدين الذين تملكون الحكمة فيما تفعلون وتقررون
آخر زيادة حصلت على الراتب كانت على الراتب المقطوع فقط اي ان التعويضات التي يتقاضاها الموظف بنسبة من الراتب لم تشملها الزيادة وهنا الجميع نظر بعين الموضوعية وقال نحن والبلد بأزمة ليست هناك مشكلة
اما المشكلة كانت بأن جميع الحسميات التي كانت تتم بنسبة من الراتب تم اقتطاعها بعد الزيادة هل هذا يدل على دراية بما يحصل للموظف
والآن ونحن على اعتاب الترفيعة السنوية التي يأخذها الموظف كل سنتين بنسبة 9% كيف سيتم محاسبة الموظف هل على الراتب قبل الزيادة الاولى ام بعدها وهنا تكمن مشكلة سواء بعدها او قبلها
تصورو ترفيعة سنوية 9% يأخذها العامل او الموظف يضاف لها حسم 8% اجرة سكن لمن يسكن في سكن عمالي كما في المحطة الحرارية في بانياس وطبيعة عمل واختصاص واعمال مجهدة من حق العامل غير مشمولة بزيادة الراتب
هل تدري حكومتنا الرشيدة بهذا الاجحاف والاستهتار بحق العامل المنتج
هل بهذه الطريقة تزيد حوافزه وطاقته الانتاجية
نرجو ممن عندهم القرار النظر بموضوعية الى هذه القرارات التي تنعكس سلباً على الاداء الوظيفي والعمل الانتاجي
لا تسألون عن ممثلينا في النقابات فهم اصنام واضل سبيلا . هم مناظر وهياكل لكل منهم همه الشخصي
القيادة القطرية المحترمة
احد اعضاء قيادة فرع جامعة تشرين يقوم الضغط على قيادات الشعب الجديدة من اجل تشكيل اقربائه كمتفرغي فرق رغم ان بعضهم لا ينتمي لفرع الجامعة وجرى نقلهم من فرع حماه قبل اسبوع لغرض تفريغهم رغم عدم وصول اوراق النقل الرسمية
ارجوكم تابعو الموضوع لتتاكدو من مصداقية ما اقول لان هذه التصرفات ستبعد الحزب عن جماهيره وستكون التغييرات التي جرت مجرد استبدال فاسد قديم بفاسد جديد
لانطلب منكم الا اجراء تحقيق بسيط بالموضوع لتصلو الى حقيقة من استغل ثقة الحزب به من اجل محسوبياته الضيقة جدا والخلود لرسالتنا
السيد وزير التعليم العالي
السيد محافظ طرطوس المحترم
نحن ابناء الطبقة الفقيرة التي قدمت الغالي والرخيص من اجل سوريا وتفوق ابنائنا في الدراسة فكانت من نصيبهم منحة دراسية الى الجامعات الخاصة وهنا اقصد جامعة الاندلس في القدموس ولكن مع كل اسف وحسب شروط المنحة يجب على الجامعة تأمين لهم جميع ما هو مؤمن للطالب الذي دفع كلفة تعليمه الخاص ولكن هذا الشرط لم يتحقق بل على العكس كانت ان تم وضعهم في قبو السكن المخصص للبنات بالقرب من الجامعة وهذا البناء مخصص لكل طالب غرفة الا المنح تم وضع كل طالبتين بغرفة والقبو تبع السكن يمكن لاي انسان ان يصل اليه من الشبابيك لانها غير محمية بشبك معدني والطالبة تدخل وكأنها داخلة الى كهف .
هل جزاء هؤلاء الطلاب انهم متفوقون هكذا تتم معاملة الطالب الممنوح الى الجامعات الخاصة بينما البنات اللاتي دفعن اجرة السكن كل طالبة بغرفة وهذه الطالبة لم تحصل على نصف علامة الطالبة الممنوحة .
ايضاً الطريق الواصل ما بين السكن وبين الكليات يفضل ان يتم تركيب تلفريك لان انحدار الطريق الشديد وخصوصاً بالشتاء يعتبر من مغامرات الف ليلة وليلة .
جامعة خاصة ومحترمة لايوجد فيها مقعد خارجي ولا يوجد اي مساحة خضراء اما الطالب بين اربع حيطان في الكلية او اربع حيطان بدون بلكون بالسكن وكأن الطالب في معتقل هل هكذا نبني ونشجع العلم ام نشجع جمع الاموال بحجة التعليم
كلامي بقصد الاصلاح وليس بقصد التشهير
إلى محافظ دمشق …… اليوم ذهبت الى المحافظة وقمت بتسليم سلاحي على المدخل وفقاً للقانون فطلب مني احدهم تسليم جهاز التيترا الذي بحوزتي فرفضت وبنفسيه حقيرة كان يحدثني وانا ارتدي بذلتي العسكرية بذلة العزة والكرامه جرت ملاسنه بيني وبينه واسمه احمد فقام بالاتصال مع شخص محسوب عليك اسمه طلال واختلق ما لم نسمع به وتحدثت معه على الهاتف الموجود على الباب ولكن كان المذكور يتحدث وكاننا عبيده فاقفلت الخط في وجهه لقلة ادبه واحترامه للاخرين وتوجهت الى الباب المخصص لك وطلبت مشاهدتك ولكن كان طلال اسرع برفض الطلب ونزل الى الباب وحاول عرض العضلات ناسياً من يقف امامه ولاانكر بانني قد اعطيته حقه وقزمت قدره ايها المحافظ هكذا تعاملون من يراجعكم او من يود شرح ماتعرض له من حاشيتكم ايها المحافظ ماذا يفعل المواطن العادي امام قلة ادب من لم بتربى في بيته فكيف ان كنت انت من تحميهم
إن كنت تعلم فهي مصيبه وان كنت لاتعلم فالمصيبه اكبر ……. جهاد بركات
الى من هم اصحاب القرار في بلدي :
لقد تحولت جميع القوانين التي يتم مناقشتها الى كوابيس , اذ ان القائمين على وضع ومناقشة هذه القوانين هم من الفئة الاولى والتي هي اكتر فئة بعيدة عن الانتاج والعمل وتتلطى خلف المكاتب بغية المناصب والامتيازات والجهد والعمل على الفئة التانية وما دون
لاحظو قانون العاملين الاساسي في الدولة ومن جهة الرواتب تم وضع فرق هائل يصل الآن لاكثر من عشرة الاف ليرة سورية بين الفئة الاولى والثانية مع العلم ان الفرق بين الثانية والثالثة يكاد يكون شبه معدوم
هل هذا انصاف للطبقة العملة المنتجة في هذا البلد ام انه تدمير لهذه اليد المنتجة والقاصي والداني يعرف ان الانتاج بأغلبه يقع على عاتق الفئة الثانية من الناحية الفنية هل هكذا تبنى البلدان سؤال برسم الجهات المعنية حتى ولو كانو من الفئة الاولى
كلامي الى كل شريف حريص على هذا البلد الغالي :
هناك ثقافة انتشرت في السنوات الماضية في جميع شركات ومؤسسات الدولة هذه الثقافة اعتمدت على التوظيف بالواسطة ولا يمكن من الف موظف ان يتم توظيف عشرة بدون واسطة او رشاوي وبقيت سارية حتى تاريخه . كما تم اضافة ميزة جديدة الى هذه الميزات ان بعض المتنفذين والمتسلقين قامو بنقل زوجاتهم من وزارات اخرى الى وزارتهم وبالتالي الى مؤسستهم وخصوصاً الانتاجية لكسب التعويضات الاضافية الى الراتب . فكان هؤلاء مثلهم كمثل اي فاسد في هذه الدولة فبدل ان يتم توظيف عامل او فني او مهندس في هذه المؤسسة تم استقدام تلك النساء التابعات لازواجهن المتسلقين والمتنفذين واخذو مكانهم وكل هاد بالقانون ولكن ؟! اي قانون المؤسسة بحاجة الى شهادة معهد صناعي مثلاً فبدل ان يتم الاستفادة من خبرة شاب مقبل على الحياة والعمل ويتم توظيفه والاستفادة من خبرته تم استقدام زوجات هؤلاء الفاسدين كونهن يحملن نفس الشهادة من وزارة تانية وضاع حق الشباب في فرصة عمل تؤمن لعائلة كاملة العيش الكريم .
كما ان هؤلاء الفاسدين قامو بتوظيف نسائهم واقربائهم ومن لف لفهم واغلبهم من النساء حتى تحولت الدوائر والمؤسسات الى مزارع لبيت فلان وعلان .
فأرجو ممن يعنيه هذا الكلام التأكد منه من خلال ناس شرفاء يغارون على هذا البلد الذي دفع الفقير فيه اكبر فاتورة وهي الدم وهم في فسادهم يعمهون ويزيدون على القهر قهر .
المحطة الحرارية في بانياس اكبر دليل على ذلك يمكن للمتابع التأكد ممن تم توظيفه في هذه المنشأة الانتاجية ومن تم نقله اليها خلال العشر سنوات الاخيرة كيف تم النقل والتوظيف ونشر ذلك في وسائل الاعلام
اشكركم لاتاحة التعليق
السلام عليكم مباشر لوزير الكهربا
نحن في حي الاربعين مدينة حماه وصل التقنين لدينا 9 موزعه من ال 9 صباحا وحتى 11 ليلا والاحلى انها تاتي لما منام ومافي داعي لمراقبتها وغيرنا العكس.
يعني والحمد لله قال نحنا ما عنا مشاكل وبما انه اهل بلدنا ما لهم دخل وما عما يردوا قررنا نرفع السقف ربما سيادة الوزير بيعرف ليش قبل ما يفكر انه يحلا
واذا مشكور رد علينا من كون ممنونين
يعاني طلاب جامعة دمشق ممن حصلواا على درجة الماجستير والذين هم في مرحلة القيد في الدكتوراه، من ظلم وقع عليهم من قبل مجلس جامعة دمشق واعتبر الطلاب ان القرار رقم 441 لعام 2013 قد ضرب بعرض الحائط قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 250 لعام 2006. فقبل الدخول في الشروط التعجيزية التي وضعتها جامعة دمشق فان الطلاب ولاسيما الحقوقيون يعتبرون ان الالية مخالفة للقانون حيث ان الجامعة عدلت اللائحة التنفيذية بقرار وذلك بشكل مخالف للقانون حيث ان اللائحة لا تعدل الا بمرسوم جمهوري صادر عن السيد رئيس الجمهورية، وكذلك اعتبروا ان مجلس الجامعة وحتى مجلس التعليم العالي لا يحق له اصدار هذا القرار فالمخول الوحيد بتعديل الشروط المنصوص عليها في القانون واللائحة التنفيذية رئيس الجمهورية بمرسوم يصدر منه. فهل من المعقول ان يحقق الطلاب الشروط التي نص عليها القانون ولا يمنعون من التسجيل بقرار ظالم صدر بشكل مخالف من قبل مجلس الجامعة وهو غير مخول اصلاً بإصدار هذه الالية. والمبرر لجامعة دمشق بان تمنع الطلاب بحجة عدم وجود مشرفين وبان طلاب الدكتوراه عددهم كبير ولكن هذا غير صحيح على الطلاق على اعتبار ان القانون صدر بعام 2006 واستمر لغاية اليوم اي حوالي السبع سنوات، فاين الدكاترة التي تحدثت الجامعة عنهم؟ بل على العكس اعتبرت انه لا يوجد مشرفين وهنا السؤال الاهم اذا كان لا يوجد مشرفين هل نمنع الطلاب من التسجيل ام نسمح بدخول طلاب جدد من اجل ان يزيد عدد الدكاترة وبالتالي يمكن لهم استيعاب النقص الحاصل، حتى ان الدخول للدكتوراه وفقا للقانون ليس بالأمر اليسير فالطالب يكون قد اجتاز مرحلة الماجستير بمواده واعد رسالة ونوقشت امام لجنة حكم، حتى ان الطالب يعلم مسبقا عند دخوله للماجستير انه سيكمل دكتوراه. فهل السماح لطالب واحد في كل قسم هو الحل؟ هل نضيع مستقبل شبابنا بهكذا الية ظالمة. والاهم ما لغاية من هكذا قرار في ظل هذه الظروف بالذات، هل نكون شركاء في تجهيل شبابنا وتهجريهم خارج الوطن. بل لابد ان نشكر من بقي ويريد متابعة تحصيله العلمي في ظل هذه الحرب الكونية على سوريا، بان نساعده ونشد على يده. فالطلاب لا يريدون تسهيلا وانما نريد الابقاء على القانون واللائحة التنفيذية الصادرة بمرسوم عن السيد الرئيس والغاء هذا القرار المجحف والظالم بحقنا. فالعودة عن الخطأ ليست عيبا بل على العكس فضيلة نناشد كل من همه الوطن ان يلغي هذا القرار الذي يعمق الفساد والمحسوبية ويحارب العلم.
انا من ابناء محافظة ادلب المظلومين فلقد تم توقيفي في احد الفروع الامنية لمدة يومان واطلق سراحي لعدم ثبوت ما نسب الي من تهم .وعند عودتي للعمل اتفاجئ بانه قد تم كف يدي وايقاف راتبي حتى تأتي الموافقة الامنية بعودتي للعمل . ومنذ اكثر من ستة شهور ولم يتبين اي خبر عن هذه الموافقة ,الرجاء انصافنا , فلقد تم توقيف راتبي وليس لي اي دخل اخر , فالديون اثقلتنا , الرجاء الرجاء انصافنا فانا احد ابناء هذا الوطن الغالي
العذر الشديد منكم لم نر مجالا لنشر هذا لموضوع سوى هنا نرجوا إذا كان لديكم أي رد نتشرف بقراءته. في زمن السلم والسلام والأمن والأمان لم تستطع الدولة بكل مكوناتها إعادة
إحياء القطاع العام بل اتجهت إلى نوع ما من الخصخصة وهذا جزء مما أوصل البلد إلى الفوضى والخراب فمن يعمل على ضرب الاقتصاد الوطني عبر تدميره لبنيته الأساسية ألا وهي
القطاع العام ولم يكن القائد الخالد مخطئا عندما قال. ((القطاع العام بنية اساسية في دعم الاقتصاد الوطني واليد المنتجة هي العليا في دولة البعث)) ولكن هناك من أرادها أت
تكون السفلى ؟؟؟؟ وحتى الآن لم تستطع الدولة اتخاذ قرار بإعادة إحياء هذا القطاع بالرغم من تأكيدات الرئيس الأسد وإصراره على إعادة هيكلة هذا القطاع بما يتناسب مع الوضع
الراهن وحتى ما قبل الأزمة لأنه لا داعم ولا سند للاقتصاد الوطني أكثر من هذا القطاع تستورد سوريا الملايين من أنواع المحركات الكهربائية من مختلفة الاستطاعة والقياسات /
المراوح البرادات الغسالات …المكيفات الخ / فبدلا من إحياء الشركة العامة لصناعة المحركات باللاذقية بما يتناسب مع متطلبات العصر من حاجة البلد من شتى أنواع المحركات
..عجزت الدولة بكل مكوناتها عن ذلك وعمدت إلى نقل الشركة إلى ملاك وزارة الدفاع /مع الاحترام والتقدير / وبعد أن وصل عدد عمال الشركة إلى الـ 500 عامل ..اصبح الآن لا يتجاوز
الـ100 عامل وحتى هؤلاء سيوزعون على المؤسسات الخدمية باللاذقية وكما يقال بناء على رغبتهم يختارون وقد يبقى البعض في الشركة وينقل إلى ملاك وزارة الدفاع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وللعلم وللتاريخ فقط نورد ما يلي انتاج الشركة من المحركات بترخيص من شركة.ALNORالبلجيكية وهي من اهم شركات انتاج المحركات بالعالم كما كانت تنتج محولات الفلوريسنت النيون)
بترخيص من شركة بلغارية حصلت الشركة على عدة جوائز محلية وعربية وعالمية لجودة المنتج عبر مشاركتها في عدة معارض عالمية تم تصدير100 ألف محرك خاص بالغسالات العادية و2
مليون محول فلوريسنت في وقت ما إلى جمهورية إيران الإسلامية ((أين اصبحت إيران وأين أصبحنا نحن )) ..وللعلم في وقت ما ..كانت الشركة تبيع منتجها من المحركات بالدولار ولجودة
المنتج كان التجار يتهافتون على الشراء بالرغم من صعوبة الحصول على الدولار ومن المسألة الأمنية ؟؟؟ .. يبقى أن نقول أخير إن الفضل الأول والأخير في القضاء على القطاع
العام بسوريا وأخص بالذكر شركة المحركات يعود إلى “محمد ناجي العطري” وحكومته وخاصة المدعو “عبد الله الدردري” وكافة وزراء الصناعة المتعاقبين على الوزارة عبر
القرارات التي كانت تتخذ عبر التوجه الأسرع من البرق نحو الخصخصة وهل هناك أتفه وأحقر من هكذا حكومة آنذاك تتخذ القرار الذي يسمح بموجبه باستيراد كافة أنواع المحركات ومن
مختلفة الاستطاعة ومن مختلف البلدان ماعدا اسرائيل ؟؟؟ ونحن كنا ننتج 3 أنواع من المحركات فقط ولم يستثنوها من القرار وكان هذا بموافقة اللجنة الاقتصادية بالقيادة
القطرية آنذاك أيضا ؟؟؟ …والله ورب العباد قصص وروايات تحكى كقصة ألف ليلة وليلة بشأن هذا الموضوع ونكتفي بهذا القدر لكي لا يمل الأصدقاء من القراءة على فكرة بح صوتنا
ومللنا من الكلام فيما مضى بأننا سنصل إلى ما وصلنا إليه الآن ولكن لا تندهي ما في حدا والكل كان صم بكم عمي لا يفقهون.
منذ اكثر من ثلاثة اشهر تقدمنا لمسابقة الاذان بمديرية التربيه بحماه وبعد الفحص رفعت الاسماء الى وزارة الشوؤن الاجتماعيه لدراستها والموافقه عليها ولا نعرف مصيرها
ضاعت على الطريق ولا بشي درج ولا مرت عليها شي فاره فتت الاوراق وتسببت برمي المسابقه الى سلة المهملات ولكم جزيل الشكر لسماع صوتنا.
ان كل ما نحتاجه اليوم هو فقط ان يشعر المواطن الفقير ان هناك من يهتم به فالفساد هو المسبب لما نمر به وكل خطوة لاجتثاث الفساد وعصاباته في كل زوايا الدولة سيكون نقطة
رابحة ونحن مستعدون للموت خلف من سيسعى لتطهير البلد من الفساد والارهاب وما انتظره واتمناه هو صدور قرار قوي يلغي الإعفاءات من خدمة الجيش التي يتمتع بها اولاد الطبقة
المخملية والمسؤولين والتجار ويشاركوا بشرف الدفاع عن الوطن او على الاقل اموالهم لانهم لو يحبون بلدهم لما عفوا انفسهم اصلا فالجيش العربي السوري عمره عشرات الوف
السنيين ومن يخدم به يعلم انه يرفع لواء حضارات البشرية والدفاع عنها .. سأقول بكل صراحة انني أحسد من هم قادرين على ايصال صوتهم للسيد الرئيس لكن بكل صدق اشكيهم لله فهم لا
يستحقون هذا الشرف لأنني لو استطعت يوما ان اوصل صوتي لسلمته مشاريع وخطط وحلم كل انسان سوري وقومي لكي نبني وطنا يصبح بعد عشر سنوات متفوق على كل العالم ولن انسى ابدا من حرمني حقي بان ادخل الكلية الحربية لأكون اليوم ضابطا مغوارا شهيدا وكم ابكي بسبب الخونة الذين اخذوا هذه الرتب مني واليوم خانوا ارضهم وقسمهم لحماية سوريا واصبحوا
ارهابيين عملاء للصهيونية الماسونية.