شاركنا همّك

هل واجهت مشكلة فساد في إحدى المؤسسات الحكومية؟ هل واجهت مشكلة في سلوك وظيفي من أحد الموظفين أو المسؤولين؟؟؟

إن الهدف من فتح باب التواصل المباشر مع القرّاء هو(التغيير لا التشهير) وبالتالي نعتذر عن نشر التعليقات التي تضمن كلمات مخلة بالآداب أو تبث الكراهية في المجتمع!!!